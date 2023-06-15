أسدل الستار عن واحدة من أهم قضايا التشهير التي شغلت العالم بأسره العام الماضي. وبعد مرور نحو سنة على انتهاء الحكم في القضية التي رفعها جوني ديب على طليقته أمبر هيرد، دفعت الأخيرة للنجم مليون دولار كتعويضات بعد خسارتها المحاكمة.



وكان ديب وهيرد قد توصلا إلى تسوية بعد الحكم الصادر عام 2022، وأصدر فريق دفاع ديب بيانا جاء فيه: «قرار هيئة المحلفين بالإجماع والحكم الناتج لصالح السيد ديب ضد السيدة هيرد لايزالان في مكانهما بالكامل. إن دفع مليون دولار ـ الذي تعهد السيد ديب بالتبرع به للجمعيات الخيرية ـ يعزز اعتراف السيدة هيرد باختتام سعي النظام القانوني الصارم لتحقيق العدالة».



وأكد موقع «بيبول» أن نجم فيلم «قراصنة الكاريبي» حصل على مليون دولار من أموال التسوية وقسمها على خمس جمعيات خيرية مختلفة وقد حصلت كل جمعية على مبلغ 200 ألف دولار.



وانتهت المحاكمة التي جرت في فرجينيا لمدة 6 أسابيع، في يونيو 2022، بحكم بتعويض قدره 10.35 ملايين دولار ضد هيرد، بتهمة تشويه سمعة ديب من خلال كتابة مقال عام 2018 أشارت فيه إلى نفسها على أنها ضحية عنف منزلي.



كما حكمت المحكمة لهيرد بتعويض قدره مليونا دولار من طليقها.