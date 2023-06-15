مريم بندق



قالت مصادر في تصريحات لـ «الأنباء»، إن ترشيح التربويين الجامعيين سيتم أوائل يوليو المقبل، بعد انتهاء فترة التسجيل للتوظيف المتاحة الآن والتي تنتهي غدا الجمعة، حيث سيقوم ديوان الخدمة المدنية بترشيح خريجي الكليات التربوية للعمل في وزارة التربية، نافية تمديد فترة التسجيل أسبوعا. وأفادت المصادر بأنه سيتم اعتماد مباشرة عمل لتعيين المفتشين الجمركيين بعد التشكيل الحكومي والقسم أمام مجلس الأمة، واعتماد الميزانية الجديدة للدولة السنة المالية 2023-2024.



وردا على سؤال حول موعد إنجاز ديوان الخدمة المدنية الإجراءات النهائية لصرف مكافأة الصفوف الأمامية للعاملين في مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة، أجابت المصادر: تم إنجاز إجراءات صرف المكافأة للعاملين في مؤسسة البترول الأم، وسيتم إنجاز الإجراءات للشركات التابعة الأسبوع المقبل.



هذا، وأشارت مصادر إلى تحفظ مراقبي قطاع شؤون التوظف على الدمج مع قطاع الشؤون القانونية، وسيتم اليوم الخميس تنظيم اعتصام بديوان الخدمة المدنية الساعة العاشرة صباحا للمطالبة بإلغاء الدمج الذي يضعف الدور الرقابي لمراقبي شؤون التوظف.

لا تمديد لفترة التسجيل للتوظيف ..تنتهي غداً الجمعة

قالت مصادر مطلعة في ديوان الخدمة المدنية ل " الأنباء" ،إنه لا تمديد لفترة التسجيل للتوظيف المتاحة الآن، والتي بدأت 2 الجاري وتنتهي بعد غد الجمعة.