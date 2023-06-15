بن رضا: تعزيز التنوع والتراث الثقافي والصناعات الإبداعية وتبادل الخبرات والتجارب لصون التراث وحمايته من الاندثار



شارك المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب ممثلا عن الكويت بالاجتماع الخامس للتعاون الثقافي المشترك بين مجلس التعاون الخليجي والمملكة المغربية في العاصمة القطرية الدوحة.



وقال مدير ادارة العلاقات الثقافية الخارجية بالمجلس وعضو اللجنة الثقافية العامة لدول مجلس التعاون محمد بن رضا لـ «كونا» اليوم الأربعاء إن الاجتماع ناقش قرارات اللجنة المشتركة من كبار المسؤولين في وزارات خارجية دول الخليج والمغرب وقرارات وزراء الثقافة بدول المجلس.



وأوضح بن رضا أنه تم خلال الاجتماع الذي عقد أمس الثلاثاء مناقشة عدة مواضيع من أبرزها تنسيق المواقف بين دول المجلس والمغرب ودعمها في المنظمات والمحافل الدولية إضافة إلى مشروع مذكرة التفاهم بين الجانبين والتنسيق حول خطط التعاون الثقافي القادمة.



وبين أنه تم بحث تعزيز التنوع والتراث الثقافي والصناعات الابداعية وتبادل الخبرات والتجارب لصون وحفظ التراث الثقافي وحمايته من الاندثار لافتا إلى أن المشاركين استعرضوا الاستراتيجية المستقبلية الداعمة للعمل الثقافي المشترك والخروج بالتوصيات المناسبة.



وترأس الاجتماع المدير العام للشؤون الثقافية في سلطنة عمان «دولة الرئاسة» عبدالله الحارثي وحضر من الجانب المغربي الكاتب العام للشؤون الثقافية بوزارة الثقافة والشباب والتواصل المغربية سميرة ماليزي.



وحضر من الأمانة العامة لدول مجلس التعاون مدير إدارة الثقافة والسياحة والآثار د.سعد الزغيبي ومدير ادارة الثقافة في وزارة الثقافة في قطر مريم الحمادي.