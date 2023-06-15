الكويت تستضيف 34 بعثة ديبلوماسية أفريقية معتمدة مما يجعل المجموعة الأفريقية الأكبر في البلاد



أكد وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله حرص الكويت على مواصلة تعزيز التعاون والتنسيق مع دول القارة الأفريقية بما يعود بالنفع المتبادل لاسيما في ضوء «أجندة 2063» الطموحة لتحويل القارة إلى قوة عالمية.



وقال وزير الخارجية خلال الحفل الذي نظمه سفراء ورؤساء البعثات الديبلوماسية الأفريقية المعتمدة لدى البلاد بمناسبة «يوم أفريقيا» وذكرى تأسيس منظمة الوحدة الأفريقية «الاتحاد الأفريقي» إن للكويت علاقات تاريخية واستراتيجية مع دول القارة.



وأضاف أن الكويت تستضيف 34 بعثة ديبلوماسية أفريقية معتمدة مما يجعل المجموعة الأفريقية الأكبر في البلاد.



وأوضح أن الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية استثمر بكثافة في مشاريع البنى التحتية والتنمية الحيوية في جميع أنحاء القارة منذ تأسيسه عام 1961.



ولفت إلى استضافة الكويت القمة العربية الأفريقية الثالثة عام 2013 التي شهدت إطلاق عدة مبادرات مهمة للاستثمار ودعم المشاريع التنموية في القارة.



وأشاد العبدالله بدور «الاتحاد» في تعزيز السلام والأمن والاستقرار إقليميا ودوليا، إذ أثبت فاعليته في جهود التوسط بمختلف النزاعات والأزمات والتزامه بتشجيع التعاون الدولي.



وحول الصراع العسكري في السودان قال وزير الخارجية إن الكويت تدعو الطرفين إلى التوصل فورا إلى اتفاق وإنهائه بالطرق السلمية.



من جانبه، قال نائب عميد السلك الديبلوماسي الأفريقي سفير جمهورية جزر القمر المتحدة لدى البلاد العارف حسن في كلمة مماثلة إن الاحتفال بـ «يوم أفريقيا» فرصة طيبة لتوثيق العلاقات التي تتسم بالأخوة الصادقة والتعاون المثمر على المستويات كافة.