الدوحة ـ فريد عبدالباقي



بدأت إدارة نادي أم صلال القطري في ترتيب أوراقها استعدادا للموسم الجديد 2023-2024، حيث وقع المدرب الفرنسي السابق للاتفاق السعودي باتريس كارتيرون عقد تدريب الفريق خلفا للمغربي طلال القرقوري الذي انتهى تعاقده بنهاية الموسم المنصرم.



وبعد الاستغناء عن جميع المحترفين، أبرمت إدارة النادي تعاقدها مع الثنائي الجزائري نعيم العيدوني (تحت 21 سنة) وفيكتور لكحل، وفي طريقه لحسم صفقة الهولندي كينجي جوري في صفقة انتقال حر قادما من بوافيستا البرتغالي، وكان اللاعب وصل إلى الدوحة وخضع للكشف الطبي في مستشفى سبيتار تمهيدا للتعاقد معه، فضلا على تكثيف الإدارة مفاوضاتها مع مدافع الفتح المغربي مروان لوداني لضمه بتوصية من كارتيرون.



على جانب آخر، نفت إدارة المرخية التفاوض مع المحترف الآيسلندي للعربي آرون غونارسون، عقب انتهاء عقده، في الوقت الذي يرغب اللاعب في العودة إلى ناديه السابق أكوريري الآيسلندي لإنهاء مسيرته الكروية هناك.



وكان العربي قد تعاقد مع غونارسون في 2019 ليقضي 4 مواسم مميزة للغاية كان خلالها أحد العناصر الأساسية بالفريق، وساهم في تتويج العربي بلقب كأس أمير قطر في الموسم المنصرم.



هذا، وكشف السد أن الفريق الكروي سيعود لاستئناف تدريباته في 20 الجاري، بينما سيغادر إلى النمسا في 29 منه للدخول في معسكر خارجي.



وكان السد قد بدأ سلسلة تعاقداته بضم الدولي الكولومبي ماتيوس أوريبي قادما من بورتو البرتغالي، والظهير الأيسر البرازيلي باولو أوتافيو لمدة 3 مواسم قادما من فولفسبورغ الألماني، بجانب المدافع الإيراني أمين حزباوي (تحت 21 سنة) لمدة 5 مواسم.



على صعيد آخر، يفتتح منتخب قطر تحت 17 مشواره في النسخة الـ19 من بطولة كأس آسيا تحت 17 سنة، التي انطلقت منافساتها أمس في تايلند حتى 2 يوليو بمشاركة 16 منتخبا، اذ من المقرر أن يلتقي «العنابي الصغير» اليوم نظيره الكوري الجنوبي على ستاد باثوم ثاني ضمن مباريات المجموعة الثانية التي تضم منتخبي إيران وأفغانستان.



يذكر أن العاصمة التايلندية بانكوك تستضيف غالبية المباريات (26 مباراة) عبر 3 ملاعب، فيما تقام المباريات الخمس المتبقية في مدينة تشونبوري الساحلية الجنوبية الشرقية.



يشار إلى أن المنتخبات الأربعة التي تحتل الصدارة في نهائيات كأس آسيا تحت 17 عاما 2023 ستتأهل إلى نهائيات كأس العالم للناشئين 2023.



وتأهل إلى النهائيات القارية، التي تستضيفها تايلند للمرة الرابعة في تاريخها مثل قطر، منتخبات: قطر، واليابان، وماليزيا، والسعودية، واليمن، وإيران، وأستراليا، وطاجيكستان، وأوزبكستان، وفيتنام، التي تصدرت مجموعاتها في التصفيات، إلى جانب أفضل المنتخبات الحاصلة على المركز الثاني في التصفيات، وهي: كوريا الجنوبية، والصين، وأفغانستان، والهند، وتايلند، ولاوس.