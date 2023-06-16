يتطلع منتخب إنجلترا لقطع خطوة جديدة في رحلة بلوغ كأس الأمم الأوروبية للمرة الرابعة على التوالي حينما يلاقي مضيفه منتخب مالطا اليوم الجمعة في الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لـ «يورو 2024» المقررة اقامتها في ألمانيا.



وبعد الفوز في أول جولتين من التصفيات وتصدر المجموعة الثالثة بست نقاط، يسعى منتخب «الأسود الثلاثة» لاستغلال حالة النشوة في البلاد، جراء فوز مان سيتي بلقب دوري أبطال أوروبا ووست هام يونايتد بلقب دوري المؤتمر الأوروبي للمرة الأولى في تاريخيهما.



واستهل منتخب إنجلترا طريقه في التصفيات بالفوز على إيطاليا 2-1، ثم فاز على أوكرانيا بهدفين دون رد.



ويعيش منتخب إنجلترا واحدة من أزهى فتراته تحت قيادة مدربه غاريث ساوثغيت، حيث خرج من المربع الذهبي لمونديال روسيا 2018 على يد كرواتيا ثم خسر المباراة النهائية ليورو 2020 على يد إيطاليا، قبل أن يخسر أمام فرنسا في الدور ربع النهائي لمونديال قطر 2022.



وفي باقي مباريات المجموعة الثالثة، يلتقي منتخب أوكرانيا مع مضيفه منتخب مقدونيا الشمالية.



ولا يختلف الحال بالنسبة لمنتخب فرنسا بقيادة مدربه ديدييه ديشان وهدافه كيليان مبابي، فقد فاز الديوك بأول مباراتين لهم، ليتصدروا ترتيب المجموعة الثانية بست نقاط.



ويخرج منتخب فرنسا لملاقاة مضيفه جبل طارق.



وبدأ منتخب فرنسا مشواره في التصفيات القارية باكتساح هولندا 4-0 ثم فاز على ايرلندا 1-0.



ويفتقد منتخب الديوك جهود أدريان رابيو وفيرلان ميندي بسبب الإصابة، ليستعيض عنهما المدرب ديشان بالثنائي بوبكر كمارا وجوردان فيريتو.



وضمن المجموعة ذاتها، يلتقي اليونان مع نظيره إيرلندا.



رونالدو يقود البرتغال



ويستعد قائد المنتخب البرتغالي كريستيانو رونالدو لتعزيز رقمه القياسي كأكثر اللاعبين مشاركة على الصعيد الدولي، حال مشاركته مع بلاده في المواجهة أمام ضيفه البوسنة والهرسك غدا السبت ضمن المجموعة العاشرة.



وشارك رونالدو نجم النصر السعودي في 198 مباراة دولية مع منتخب البرتغال وسجل 122 هدفا، وتتبقى له مباراتان على الوصول لحاجز الـ 200 مباراة دولية، وهو الأمر الذي قد يتحقق عبر المواجهتين أمام البوسنة والهرسك يوم السبت وأمام ايسلندا يوم الثلاثاء.



ويتصدر منتخب البرتغال المجموعة العاشرة بست نقاط من انتصارين متتاليين.



ويلتقي غدا أيضا أيسلندا مع سلوفاكيا، ولوكسمبورغ مع ليشتنشتاين.



وفي المجموعة الثامنة، يتواجه الدنمارك مع ايرلندا الشمالية اليوم، في الوقت الذي تلتقي فيه سلوفينيا مع فنلندا.



وبدأ منتخب الدنمارك مشواره في التصفيات بالفوز على فنلندا 3-1، لكنه خسر في الجولة الثانية على يد كازاخستان 2-3.



ويحتل منتخب الدنمارك المركز الثاني بالمجموعة الثامنة برصيد ثلاث نقاط في الوقت الذي يتصدر فيه منتخب سلوفينيا الترتيب بست نقاط من انتصارين متتاليين.



وفي المجموعة السادسة يقود المدرب الجديد دومينيكو تيديسكو منتخب بلجيكا عبر المواجهة أمام النمسا غدا.



وفي باقي مباريات المجموعة، يلتقي غدا منتخب اذربيجان مع نظيره الأستوني.



وفي المجموعة الرابعة يلتقي اليوم منتخب ويلز مع نظيره الأرميني ومنتخب تركيا مع مضيفه اللاتفي، في غياب منتخب كرواتيا المنشغل بمشواره في نهائيات دوري أمم أوروبا، على أن يلتقي منتخب سويسرا مع مضيفه منتخب أندورا بالمجموعة التاسعة تزامنا مع مواجهة كوسوفو مع رومانيا.



وفي المجموعة السابعة يلتقي منتخب ليتوانيا مع ضيفه البلغاري غدا تزامنا مع مواجهة الجبل الأسود (مونتنيغرو) مع المجر.



وفي المجموعة الأولى يلتقي منتخب النرويج مع اسكتلندا وقبرص مع جورجيا غدا ولن يشارك منتخب إسبانيا في الجولتين المقبلتين من التصفيات نظرا لانشغاله بالمشاركة في المربع الذهبي لدوري أمم أوروبا، فيما يلتقي منتخب جزر فاروه مع التشيك، وألبانيا مع مولدوفا ضمن المجموعة الخامسة.