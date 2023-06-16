قال لاعب الوسط الدولي الانجليزي الشاب جود بيلينغهام المنتقل حديثا إلى ريال مدريد الإسباني، إنه سيرتدي القميص الرقم 5 تكريما لنجم النادي الملكي ومدربه السابق الفرنسي زين الدين زيدان، وذلك خلال حفل تقديمه أمام الصحافيين أمس في العاصمة الإسبانية.



وأنهى بيلينغهام (19 عاما) صفقة انتقاله إلى مدريد من بوروسيا دورتموند الألماني مقابل 103 ملايين يورو (112 مليون دولار)، إضافة إلى أكثر من 30% من المكافآت، بموجب عقد مدته ست سنوات.



وتحدث بيلينغهام إلى جانب رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز، شارحا سبب اختياره القميص الرقم 5، علما أن المدافع الألماني أنتونيو روديغر يرتدي الرقم 22 الذي ارتداه الإنجليزي خلال مسيرته.



وقال «صرحت في العديد من المقابلات كم أنا معجب بزين الدين زيدان، والإرث الذي تركه في النادي بهذا الرقم».



وأضاف «الرقم 22 له معنى كبير بالنسبة لي، وفي صميم قلبي مازلت الرقم 22، فقط الرقم 5 على ظهري».



وأردف بيلينغهام الذي سيبلغ العشرين من العمر في 29 الشهر الجاري، إن ارتداء قميص زيدان لا يعني أنه كان يحاول محاكاة «مايسترو» خط الوسط السابق الفائز بدوري أبطال أوروبا ثلاث مرات كمدرب لـ«الملكي».



وتابع «يشكل قميص (مدريد) بحد ذاته ضغطا كافيا.



بالنسبة لي إنه تكريم إلى حد ما للاعب عظيم وربما يمكنني تمديد إرث الرقم، بدلا من محاولة الوصول إليه».