مدد نادي فالنسيا الاسباني لكرة القدم عقد مدربه روبن باراخا حتى يونيو 2025، بعدما ساهم في إنقاذه من الهبوط إلى الدرجة الثانية وقاده الى احتلال المركز السادس عشر هذا الموسم.



وعين باراخا، لاعب الوسط الدولي السابق والفائز بلقب «الليغا» مرتين مع لوس تشي (لقب فالنسيا)، في فبراير عندما كان الفريق يتخبط في المركز الثامن عشر وساهم في بقائه بدوري الأضواء.



قال فالنسيا في بيان «مهاراته القيادية العظيمة وشخصيته كانت أساسية لتغيير ديناميكية اللاعبين الذين شعروا في ذلك الوقت بالعجز بسبب النتائج السيئة».



ودافع باراخا (47 عاما) عن فريق «الخفافيش» في 364 مباراة بين عامي 2000 و2010، كما ارتدى القميص الدولي للمنتخب الاسباني خلال 43 مباراة.



تنقل كمدرب بين أندية إلتشي ورايو فايكانو وسبورتينغ خيخون وتينيريفي، وساراغوسا عام 2020 قبل أن يرحل بعد أقل من 3 أشهر على تسلمه مهامه الفنية.



وتوج فالنسيا بلقب الدوري الاسباني للمرة الأخيرة عام 2004، قبل عقد من تولي رجل الأعمال السنغافوري بيتر ليم إدارة النادي، وهو شخصية كثيرا ما احتج المشجعون ضدها.