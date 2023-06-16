بلغ المنتخب الكرواتي المباراة النهائية لمسابقة دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم بفوزه الكبير على مضيفه الهولندي 4-2 بعد التمديد على ملعب «دي كويب» في روتردام في نصف النهائي.



وفرض لاعب خط الوسط المخضرم لوكا مودريتش (37 عاما) نفسه نجما للقاء، اذ تحصل على ركلة جزاء نفذها أندري كراماريتش بنجاح (55) ومرر كرة الهدف الثالث في الشوط الإضافي الأول للبديل برونو بيتكوفيتش (98)، قبل أن يترك بصمته التهديفية من علامة الجزاء في الثاني (117)، ليغادر الملعب على وقع تصفيق الجماهير محتفلا بهدفه الـ 24 الدولي، وسجل ماريو باساليتش الهدف الثاني لكرواتيا (73).



وافتتحت هولندا التسجيل عبر دونييل مالين (34)، قبل أن تتأخر بهدفين، وأدركت التعادل بهدف قاتل من البديل نوا لانغ (90+6)، لتهتز شباكها مرتين مجددا بعد التمديد.



ووقفت كرواتيا حائلا أمام فوز هولندا بأول لقب كبير لها منذ احرازها أمم أوروبا 1988 بقيادة مدربها الحالي رونالد كومان وكوكبة من النجوم، كما لم تذق طعم الخسارة سوى مرة واحدة في مبارياتها الـ 16 الأخيرة وذلك أمام منتخب الأرجنتين في مونديال قطر، في طريق الأخير للفوز باللقب.



وفشل المنتخب البرتقالي الذي افتقد جهود المهاجم ممفيس ديباي والمدافع ماتيس دي ليخت للإصابة، في بلوغ النهائي الثاني له في هذه المسابقة، بعدما خسر في نهائي النسخة الأولى أمام البرتغال المضيفة في عام 2019، بينما فازت فرنسا بالنسخة الثانية عام 2021.



وقال قائد هولندا فيرجيل فان دايك لقناة «إن أو إس» الهولندية عقب نهاية المباراة «قاتلنا مثل الأسود، لكن للأسف لم يكن ذلك كافيا».



وتابع «إنه أمر محبط للغاية.



كنا نعلم أنه سيكون صعبا، لكننا قدمنا أداء جيدا.



تلقينا ركلتي جزاء، كان يجب أن نكون أفضل، من الصعب البحث عن الكلمات الآن».