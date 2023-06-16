

أصدر النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالوكالة الشيخ طلال الخالد تعليماته بالعمل على الانتهاء من جميع الإجراءات الإدارية اللازمة بمنح 786 ضابطا بالجيش الكويتي من رتبة عميد وسام الواجب العسكري من الدرجة الممتازة بعد استيفائهم شروط وضوابط الاستحقاق المقررة في هذا الشأن.



وقالت رئاسة الأركان في بيان أمس الخميس، إن تعليمات الشيخ طلال الخالد بمنح هذا الوسام تأتي استكمالا لترجمة توجيهات القيادة السياسية الرامية إلى تقديم كل أشكال الدعم والتشجيع لمنتسبي القوات المسلحة، وتأكيدا لحرصها الدائم على منحهم كل حقوقهم التي نص عليها القانون، والتي تسهم بدورها في تحقيق العدل والمساواة بينهم ورفع روحهم المعنوية ودفعهم إلى بذل المزيد من الجهد والعطاء.



وأضافت أن منح هذا الوسام يأتي أيضا تقديرا وتكريما لمنتسبي الجيش الكويتي الذين كانوا ومازالوا يجددون بتضحياتهم وبطولاتهم العهد والولاء والوفاء لوطنهم الغالي وقيادتهم الحكيمة وشعبهم الوفي.



من جهة أخرى، قلد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالوكالة الشيخ طلال الخالد أمس كوكبة جديدة من الضباط رتبهم بعد صدور المرسوم الأميري بتوليتهم ضباطا بالجيش الكويتي.



وقالت رئاسة الأركان العامة للجيش في بيان صحافي، إن مراسم التولية بدأت بقراءة المرسوم الأميري، ثم أدى الضباط الجدد القسم القانوني.



وأضافت رئاسة الاركان أن الشيخ طلال الخالد هنأ الضباط على نيلهم ثقة صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد القائد الأعلى للقوات المسلحة، مؤكدا لهم ان الدفاع عن الوطن وحمايته والذود عن ترابه الغالي شرف عظيم وأمانة كبيرة ومسؤولية جسيمة.



كما دعاهم لأن يكونوا أهلا لثقة القيادة السياسية بهم، وأن يعملوا على تسخير كل جهودهم وإمكانياتهم لخدمة الكويت من خلال تسلحهم بالعلم والمعرفة والتدريب والتعاون مع رؤسائهم ومرؤوسيهم، كما دعاهم لأن يكونوا قدوة في تعاملهم ومثالا يحتذى في سلوكهم وانضباطهم، سائلا الله عز وجل أن يوفقهم لما فيه الخير والتوفيق والنجاح، وأن «يديم نعمة الأمن والأمان والعزة والرفعة على بلدنا الحبيب وشعبه الكريم في ظل القيادة السامية الحكيمة».



هذا، وحضر مراسم التقليد وكيل وزارة الدفاع الشيخ د.عبدالله مشعل الصباح ورئيس الأركان العامة للجيش بالتفويض اللواء الركن م. د. غازي الشمري ومعاون رئيس الأركان العامة لهيئة الإدارة والقوى البشرية اللواء الركن د. خالد الكندري.