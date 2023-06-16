حصد الرئيس التنفيذي لشركة نفط الكويت أحمد جابر العيدان جائزة «شخصية العام»، وذلك على هامش الاحتفالية التي نظمتها شركة «The Energy Year» بمناسبة إطلاق كتاب «The Energy Year - Kuwait 2023».



وشهدت الاحتفالية التي أقيمت في فندق «والدورف أستوريا» بمجمع الأفنيوز، حضورا كبيرا من أقطاب وممثلي الأنشطة التجارية والصناعية والخدمية المختلفة في الكويت، حيث ألقى الرئيس التنفيذي كلمة شكر فيها الحضور والقائمين على إصدار الكتاب، معربا عن سعادته بالمشاركة في الاحتفالية.



وذكر العيدان أن الكتاب يحوي الكثير من المعلومات عن الشركة، بما في ذلك الافتتاحية والمقابلة الخاصة التي تتحدث عن إنجازات الشركة، ودورها الحيوي في صناعة النفط والغاز.



ونوه بجهود الشركة في تحقيق المزيد من الإنجازات والحفاظ على موقعها كواحدة من كبرى الشركات الموثوقة التي تزود العالم بالطاقة، متعهدا بأن تواصل الشركة جهودها في رحلة النجاح والتميز بخطوات ثابتة لتحقيق أهدافها الاستراتيجية.



وألقى ممثل شركة «الكويت للتأمين» وشركة «زين» للاتصالات كلمتين مماثلتين، ليتم في نهاية الاحتفالية الإعلان عن منح الرئيس التنفيذي جائزة «شخصية العام»، والتنويه ببعض إنجازات الشركة في مجالات الاستكشاف والغاز والنفط الثقيل.