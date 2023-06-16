قال الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الشيخ نواف السعود أمس، إن الطلب الصيني على النفط من المتوقع أن يستمر في الارتفاع خلال النصف الثاني من العام.



وقال السعود، ضمن برنامج إذاعي يبث على الإنترنت (بودكاست): «نرى ذلك من عملائنا في الصين، أكبر عملاء لمؤسسة البترول الكويتية، أن هؤلاء العملاء يواصلون طلب كميات مماثلة على الأقل من النفط الخام إن لم يكن أكثر، وهو ما يبشر، إذا صح التعبير، باستمرار الطلب الجيد».



وذكر أيضا أن حصة الكويت في السوق الصينية مستقرة رغم زيادة الصادرات الروسية إلى آسيا على خلفية العقوبات التي يفرضها الغرب على موسكو بسبب غزو أوكرانيا، مشيرا إلى أن الصين تعد أكبر العملاء للكويت منذ عقود، وسوف يستمرون على هذا النحو لأن لدينا علاقات طويلة الأمد معهم.



وتزيد الكويت صادراتها من المنتجات النفطية إلى أوروبا وأفريقيا وآسيا والأمريكتين بعد العقوبات الغربية على روسيا التي أعادت تشكيل طرق تجارة الطاقة.



وقال السعود إن بلاده استفادت من زيادة الطلب في أوروبا على زيت الوقود ونواتج التقطير المتوسطة، موضحا أن الكويت لديها منتج جاهز للتوجه إلى أوروبا وتعتزم اغتنام هذه الفرص.