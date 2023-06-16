أسامة دياب



زار سفير مملكة البحرين لدى البلاد صلاح المالكي النادي العلمي الكويتي، حيث اطلع على ادارة الفلك وما تحتويه من مقتنيات للعالم الكويتي المغفور له بإذن الله د.صالح العجيري. وقد أشاد السفير البحريني بمناقب الفقيد الذي كان احد روافد البحوث الفلكية والعلمية العربية والعالمية.



كما اطلع سفير مملكة البحرين على الدورات الصيفية التي يقدمها النادي للطلبة في الإجازة الصيفية ونشاطات ادارة علوم الفلك بالنادي ورصد الظواهر الفلكية والكونية، منوها بالدور البارز الذي يقوم به اعضاء النادي العلمي برئاسة طلال الخرافي رئيس مجلس ادارة النادي العلمي الكويتي للارتقاء بعمل النادي وتحقيق أهدافه.