اورو: الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية يتعاون مع 51 دولة أفريقية

نتوقع أن تخلق منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية 18 مليون فرصة عمل بحلول عام 2035



أسامة دياب



أكد وزير الخارجية الشيخ سالم العبد الله حرص الكويت على مواصلة تعزيز التعاون والتنسيق مع دول القارة الأفريقية بما يعود بالنفع المتبادل لاسيما في ضوء (أجندة 2063) الطموحة لتحويل القارة إلى قوة عالمية.



وقال وزير الخارجية - خلال الحفل الذي نظمه سفراء ورؤساء البعثات الديبلوماسية الأفريقية المعتمدة لدى الكويت مساء اول من امس بمناسبة (يوم أفريقيا) وذكرى تأسيس منظمة الوحدة الأفريقية (الاتحاد الأفريقي) - إن لدولة الكويت علاقات تاريخية واستراتيجية مع دول القارة وأنها تستضيف 34 بعثة ديبلوماسية أفريقية معتمدة مما يجعل المجموعة الأفريقية الأكبر في الكويت.



وأوضح الشيخ سالم العبد الله أن الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية استثمر بكثافة في مشاريع البنى التحتية والتنمية الحيوية في جميع أنحاء القارة منذ تأسيسه عام 1961 مشيرا إلى استضافة دولة الكويت القمة العربية الأفريقية الثالثة عام 2013 التي شهدت إطلاق عدة مبادرات مهمة للاستثمار ودعم المشاريع التنموية في القارة.



وأشاد بدور «الاتحاد الأفريقي» في تعزيز السلام والأمن والاستقرار إقليميا ودوليا، إذ أثبت فاعليته في جهود التوسط بمختلف النزاعات والأزمات والتزامه بتشجيع التعاون الدولي، مشيرا إلى الصراع العسكري في السودان حيث إن الكويت تدعو الطرفين إلى التوصل فورا إلى اتفاق وإنهائه بالطرق السلمية.



من جهته، قال عميد السلك الديبلوماسي الافريقي سفير توغو محمد سعد اورو ان الاحتفال بيوم أفريقيا هذا العام له أهمية كبيرة، حيث يصادف الذكرى الـ 60 لإنشاء منظمة الوحدة الأفريقية، متوجها بجزيل الشكر والامتنان الى صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، وسمو نائب الأمير وولي العهد، الشيخ مشعل الأحمد ولحكومة الكويت على جهودهم الجبارة في خدمة تنمية القارة الأفريقية.



ولفت إلى ان الاتحاد الافريقي ومنذ انشائه، يعمل على تنسيق جهود بين الدول الافريقية ليكون نواة للوحدة والتعاون الأفريقيين، ووضع أساس للتكامل القاري، من اجل تحقيق التضامن الأفريقي وتعزيز العمل المشترك، بين دول القارة بهدف تحقيق الاستقرار والتقدم والازدهار.



وأضاف: القارة الأفريقية التي يبلغ عدد سكانها 1.4 مليار نسمة، تعتبر الآن واحدة من أسرع الاقتصادات نموا في العالم ولديها أكبر إمكانات تحقيق التنمية، حيث تمثل أفريقيا 40% من الأراضي الزراعية في العالم، ما يقرب من ثلث احتياطيات العالم المعدنية، مع 40% من احتياطي الذهب والألماس، و12% من النفط، و60% من احتياطيات كولتراين، وهو معدن استراتيجي أساسي في صناعة بطاريات الهواتف المحمولة.



ولفت إلى ان النمو السريع والواعد للقارة الأفريقية يسهم في جذب الاستثمارات من الخارج بما في ذلك الكويت، مثمنا الدور الريادي الذي يقوم به الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية والذي يتعاون مع 51 دولة أفريقية من خلال المساعدة الفنية والقروض المدعومة والمنح لدعم تمويل مختلف مشاريع وبرامج التنمية في القارة، ولا سيما تلك المتعلقة بالبنية التحتية.



وأشار إلى أن الاتحاد الافريقي يهدف الى «تسريع تنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية»، لافتا إلى أن هذا المشروع سيكون أكبر سوق في العالم سيسهم في تعزيز التجارة البينية وجذب المزيد من الاستثمار إلى القارة، متوقعا أن تخلق منطقة التجارة الحرة 18 مليون فرصة عمل بحلول عام 2035.



من جانبه، قال نائب عميد السلك الديبلوماسي الأفريقي سفير جمهورية جزر القمر المتحدة لدى البلاد، العارف حسن، إن الاحتفال بيوم أفريقيا فرصة طيبة لتوثيق العلاقات التي تتسم بالأخوة الصادقة والتعاون المثمر على المستويات كافة.



السفير العراقي: نتطلع إلى الشراكة مع «التعاون» والربط الكهربائي سيفيد الجميع



أكد السفير العراقي لدى البلاد المنهل الصافي ان العراق قريب من جميع أشقائه العرب وهناك خطوات لتعضيد هذه العلاقات في جميع المجالات ومن ضمنها الربط الكهربائي، لافتا إلى ان هذا الأمر سيعود بالفائدة على جميع دول المنطقة. وأضاف في تصريح للصحافيين ان هذا المشروع سيخفف من الاعتماد على الطاقة، مشيرا إلى ان العراق دعا جميع دول الخليج الى المشاركة في مؤتمر التنمية الذي انطلقت أعماله قبل أسبوعين.



وتابع: ان العراق يتطلع إلى الشراكة مع دول مجلس التعاون ودول الجوار من أجل ان تعم الفائدة على الجميع، مؤكدا ان نظرة العراق الآن هي نظرة مستقبلية اقتصادية تنموية. وأوضح ان العلاقات العراقية - السعودية مميزة وتزداد توطيدا بفضل قيادتي البلدين الحكيمتين ونأمل في شراكات كبيرة مع المملكة في المستقبل القريب ان شاء الله.



أكد وجود فرص استثمارية كبيرة داخل القارة الأفريقية لتحقيق التنمية المستدامة



السفير المصري: المواطن الكويتي لا يعد سائحاً داخل مصر فهو في بلده الثاني ومرحب به في أي مجال





قال سفير جمهورية مصر العربية في البلاد أسامة شلتوت في تصريحات للصحافيين إن حضور وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله ومشاركته في الاحتفال يأتي تعبيرا عن اهتمام الكويت بالقارة الأفريقية، مؤكدا أن الدولة المصرية من مؤسسي الاتحاد الأفريقي وأنه على مدى الستين عاما الماضية قطع الاتحاد الأفريقي شوطا كبيرا في مكافحة الاستعمار وتحقيق التنمية المستدامة ومواجهة جميع التحديات العالمية مثل التغيرات المناخية.



وأضاف شلتوت أن القارة الأفريقية قارة زاخرة بالموارد الطبيعية حيث انه يوجد بالقارة السمراء سدس المعادن النفيسة في العالم بالإضافة إلى 12% من الموارد البترولية وبالتالي هناك فرص استثمارية كبيرة داخل القارة لتحقيق التنمية المستدامة، مؤكدا أن القارة الأفريقية تحتاج إلى مد يد العون للدخول في شراكات لإقامة مشروعات إستراتيجية. وأشار شلتوت إلى أن العلاقات بين القارة الأفريقية والكويت تاريخية حتى قبل استقلال الكويت، كما أن الجمعيات الخيرية الكويتية لها باع كبير داخل القارة سواء في المجال الإنساني أو إقامة المشروعات التنموية المختلفة، لافتا إلى المساعدات الإنسانية التي قدمتها الكويت للسودان مؤخرا وتيسيرها لجسر جوي لتقديم المواد الإغاثية والطبية العاجلة لشعب السودان.



وأكد السفير أسامة شلتوت أن المواطن الكويتي لا يعد سائحا داخل مصر فهو في بلده الثاني، مشيرا إلى أن مصر ترحب بتواجد المواطنين الكويتيين سواء من أجل السياحة أو الاستثمار أو في أي مجالات، مؤكدا أن هناك إرادة سياسية مشتركة بين حكومة البلدين لتذليل أي معوقات أمام الارتقاء بين العلاقات القوية والتاريخية.



وحول الأزمة في السودان، دعا السفير أسامة شلتوت إلى إعلاء صوت العقل وإيجاد هدنة حقيقية لإيصال المساعدات واحترام القوانين والتشريعات الدولية لعودة الاستقرار في السودان الشقيق، مشيرا إلى أن الوضع الحالي أدى إلى نزوح أعداد كبيرة من السودان حيث استقبلت مصر أكثر من 200 ألف سوداني منذ بداية الأزمة نتيجة الأحداث الداخلية الأخيرة.





السفير الباكستاني: وصول دفعة جديدة تضم 20 من طواقمنا الطبية





كشف السفير الباكستاني لدى البلاد مالك محمد فاروق عن وصول دفعة جديدة أول من أمس الاربعاء من الممرضين والأطباء والفنيين الباكستانيين إلى الكويت تضم نحو 20 ممرضا وطبيبا وفنيا.



وأشار فاروق في تصريح للصحافيين على هامش الاحتفال باليوم الأفريقي، إلى أن اجمالي عدد الكوادر الطبية والتمريضية والفنية التي تم ارسالها من باكستان الى الكويت بلغ نحو 1500 طبيب وممرض وفني وجميعهم يعملون في القطاع الحكومي وذلك بعد التعاقد المباشر بين وزارة الصحة الكويتية ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الباكستانية.



وأشار فاروق إلى أن بلاده حريصة على تأهيل وتدريب الأطباء والممرضين الباكستانيين قبل ارسالهم الى الكويت حيث يخضعون لاختبارات وتدريبات مكثفة في باكستان.