قال مدير «زكاة الفحيحيل» التابعة لقطاع البرامج والمشاريع بجمعية النجاة الخيرية إيهاب الدبوس ان مشروع الأضاحي يعد واحدا من المشاريع الموسمية المهمة التي نقوم بتنفيذها داخل الكويت وخارجها.



وأضاف الدبوس: نحرص على إيصال الأضاحي للشرائح المستحقة داخل الكويت من الأسر المتعففة والأرامل والأيتام والمطلقات والمرضى وغيرها من الشرائح المستفيدة الأخرى، وخارج الكويت ننفذ المشروع في 23 دولة والأولوية للاجئين السوريين واليمنيين والفقراء في شتى الدول المستهدفة.



وبين أن أسعار الأضاحي لهذا العام داخل الكويت تبدأ من 70 دينارا للأضحية الأسترالي و155 للأضحية العربي، وخارج الكويت تبدأ من 35 دينارا، وتتفاوت القيمة تبعا لطبيعة الدول ونختار الأضاحي المطابقة للشريعة الإسلامية، ويتم تنفيذ المشروع بالتنسيق والتعاون مع وزارتي الشؤون والخارجية.