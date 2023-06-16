التقى أمير قطر سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني في بغداد.



وذكرت وكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع) في بيان نقلا عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي أن الجانبين أجريا مباحثات ثنائية تناولت العلاقات الثنائية والمستجدات الدولية والإقليمية وتبادلا وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.



وعقب ذلك، ترأس أمير قطر ورئيس مجلس الوزراء العراقي وفدي البلدين، في مباحثات موسعة بشأن الملفات المشتركة، كما تم التوقيع على مذكرات تفاهم في عدد من المجالات والقطاعات.



وقال أمير قطر خلال مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الوزراء العراقي عقب مباحثاتهما الرسمية: سنواصل دعمنا للعراق والشعب العراقي الشقيق.



وأضاف سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني: زيارتي الى بغداد تعكس عمق العلاقات الأخوية والوطيدة ورغبتنا في تعزيزها بمختلف المجالات.



من جهته، أكد رئيس الوزراء العراقي، أن زيارة أمير قطر تحمل دلالات مهمة وتعبر عن عمق العلاقة بين البلدين الشقيقين.



واوضح أن الجانبين ناقشا التعاون الأمني والمعلوماتي من أجل تعزيز الاستقرار في المنطقة، مشيرا إلى أن قطر لاتزال مثالا رائدا للكيفية التي يمكن الحفاظ بها على صناعة مستدامة في الطاقة.



وبمناسبة زيارة أمير قطر إلى العراق، قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية العراقية د.أحمد الصحاف إن زيارة سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر، إلى العراق تمنح العلاقات بين البلدين دفعة نوعية في جميع المجالات.



وأكد الصحاف، في تصريحات لوكالة الأنباء القطرية «قنا» أن هذه الزيارة ستنعكس على مستوى التعاون والتنسيق المشترك على جميع الأصعدة، مشددا على عمق ومتانة العلاقات التاريخية الأخوية الراسخة التي تجمع البلدين الشقيقين.



ونوه بالتنسيق العالي المستوى بين البلدين الشقيقين في العديد من الملفات، وفي كل ما يتعلق بالمصالح المشتركة، وتنمية وتعزيز التعاون في مجالات التنمية والاقتصاد والاستثمار وغيرها، التي تدفع بالعلاقات الثنائية إلى آفاق أرحب.



وأكد المتحدث الرسمي باسم الخارجية العراقية أن السياسة الخارجية للعراق تركز على تعزيز الشراكة مع دولة قطر، وبقية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وجميع الشركاء الدوليين، مشيرا إلى أن زيارة سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني تشكل دفعة قوية للعلاقات الاستراتيجية بين البلدين، لاسيما في ظل وجود مشاريع استراتيجية طرحتها الحكومة العراقية، وتعمل على تنفيذها لتنمية قطاعات المال والأعمال والاستثمار.



وأوضح الصحاف أن العراق يتطلع إلى المضي قدما في تعزيز التعاون الاستثماري مع قطر في ظل العلاقات التاريخية المتجذرة بينهما، بما يحقق تطلعات قيادتي البلدين والمصالح المشتركة للشعبين الشقيقين.