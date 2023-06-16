وصف مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي الوضع بمحطة زابوريجيا النووية في أوكرانيا بأنه «خطير لكنه في طور الاستقرار»، وذلك بعد تدمير سد كاخوفكا مصدر مياه التبريد لمفاعلاتها.



وقال غروسي للصحافيين عقب زيارته المحطة النووية الاكبر في اوروبا امس «يمكننا ملاحظة أن الوضع خطير والعواقب موجودة وحقيقية»، مضيفا «توازيا، اتخذت إجراءات من أجل ضمان استقرار الوضع» من دون ان يحدد ماهية هذه الاجراءات.



وتهدف زيارة غروسي الى تحديد ما اذا كانت قد تعرضت للخطر جراء تدمير سد كاخوفكا على نهر دنيبر، حيث تستخدم مياه هذا السد لتبريد المفاعلات الستة للمحطة.



وأكد مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن لدى المحطة القريبة من خط القتال «ما يكفي من المياه»، وقال «تمكنت من رؤية حوض التبريد وابواب الري والاقنية التي تشكل نظاما لا غنى عنه لتبريد» المحطة.



ولفت الى ان مفتشي الوكالة الدولية سيبقون هناك، معتبرا ان توقيع روسيا وأوكرانيا على وثيقة بشأن أمن المحطة مازال أمرا «غير واقعي» مع استمرار القتال بين الجانبين.



في غضون ذلك، قالت الولايات المتحدة وبريطانيا وهولندا والدنمارك في بيان مشترك إنها سترسل عتاد دفاع جوي يتضمن مئات الصواريخ إلى أوكرانيا لمساعدتها في التصدي للقوات الروسية.



ميدانيا، قالت هيئة الدفاع الجوي في كييف إن الأراضي الأوكرانية تعرضت لهجمات صواريخ كروز وطائرات درون امس، في حين قالت السلطات في شبه جزيرة القرم، التي تسيطر عليها روسيا، إن طائرات «الدرون» الأوكرانية تشن هجمات على المنطقة.



من جهة اخرى، قال المتحدث باسم هيئة الاركان العامة الأوكرانية اوليكسي هروموف إن الهجوم المضاد الحالي أسفر عن تحرير سبع قرى، كانت تخضع في السابق للقوات الروسية.