أعلن المخرج السوري جود سعيد عن تعاون جديد وبينه وبين الفنانة سلاف فواخرجي من خلال فيلم سينمائي طويل بعنوان «سلمى»، ونشر عبر حسابه الرسمي على «إنستغرام» صورة تجمعه بسلاف، وقال في تعليقه: «شراكة جديدة جميلة أحبها مع الصديقة الجميلة الغالية سلاف فواخرجي، فيلم سلمى». بدورها، لم تتأخر سلاف بالرد على سعيد، حيث علقت: «الغالي جود وفيلمنا سلمى»، وتفاعل عدد كبير من المتابعين، معبرين عن شوقهم لرؤية الفيلم الجديد في الصالات بأقرب وقت. وعلى الصعيد الفني، غابت سلاف فواخرجي عن الموسم الدرامي الرمضاني الماضي بعد تأجيل عرض مسلسلها «مال القبان» وهو من بطولتها برفقة الفنان بسام كوسا، حيث تم تأجيل العمل بسبب عدم الانتهاء من تصويره وعملياته الفنية.