يحيى حميدان



تتجه الأنظار اليوم نحو منتخبنا الوطني لكرة الصالات، ومعه دعوات الشعب الكويتي، وذلك عندما يلتقي حامل اللقب المغرب عند الساعة السابعة من مساء في نهائي بطولة كأس العرب التي تستضيفها مدينة جدة في السعودية، حيث حظي «الأزرق» بدعم كبير من جانب المهتمين بالرياضة عقب وصوله للمباراة النهائية للمرة الأولى في تاريخه.



وقدم منتخبنا الوطني مستويات لافتة في البطولة العربية، رغم أنه توجه إلى جدة بعد نهاية مسيرة جيل ذهبي حقق للرياضة الكويتية الكثير من الانجازات، الا أن العناصر الشابة المدعومين ببعض لاعبي الخبرة أثبتوا أن هذا المنتخب اعتاد التواجد في القمة مهما كانت الأسماء، ويعتبر عبدالرحمن الطويل (32 سنة) اللاعب الوحيد المتبقي من الجيل الذي مثل الكويت في كأس العالم 2012 في تايلند.



ويقود «الأزرق» في كأس العرب المدرب الإيراني محمد ناظم الشريعة في مهمته الأولى مع المنتخب الوطني عقب التعاقد معه منذ شهرين فقط، واتجه الشريعة لتكوين منتخب جديد، حيث منح الفرصة كاملة لهم.



وحصل لاعبو منتخبنا على جائزة افضل لاعب في المباراة في 4 مباريات من أصل 5، بعدما نالها عبداللطيف العباسي مرتين وعبدالرحمن الطويل وناصر العلبان، وهو ما يؤكد تفوق لاعبينا من ناحية المهارة والانتاجية على مختلف لاعبي المنتخبات المنافسة.



ووصل «الأزرق»، الذي يحتل المركز الـ 44 في التصنيف العالمي لمنتخبات اللعبة، إلى المباراة النهائية عقب حصوله على المركز الثاني في المجموعة الثانية بعد فوزه على لبنان 5-4 وجزر القمر 7-2 وخسارته من منافسه اليوم المغرب 2-4، وأكمل مشواره بالفوز على مصر 6-2 في الدور ربع النهائي، والجزائر 3-2 في نصف النهائي.



وفي الجهة المقابلة، تمكن المغرب، المصنف الثامن على مستوى العالم، من الفوز في جميع مبارياته بمرحلة المجموعات على حساب جزر القمر 5-0 ولبنان 6-0 وعلى منتخبنا، قبل أن يتجاوز المستضيف السعودية 5-2 وليبيا 5-1 في الدورين ربع ونصف النهائي.



هذا، وأقام القنصل العام للكويت في جدة والمندوب الدائم لدى منظمة التعاون الإسلامي محمد سعود المطيري حفل عشاء على شرف وفد منتخبنا المشارك في البطولة.