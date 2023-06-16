استضاف سفيرنا لدى ألمانيا نجيب عبدالرحمن البدر الوفد الكويتي المشارك في دورة الألعاب العالمية الصيفية للأولمبياد الخاص برلين 2023 التي تنطلق منافساتها بين 17 و25 الجاري، حيث أقام مأدبة عشاء على شرف الوفد.



ورحب السفير البدر في كلمته بالوفد المكون من 60 رياضيا وإداريا ومرافقا، مؤكدا اهتمام طاقم السفارة في برلين بتقديم جمع الخدمات والمساعدات اللازمة للوفد أثناء المشاركة في منافسات الأولمبياد، مثنيا على الجهود المبذولة لإعداد المنتخب.



هذا، ونقل البدر للاعبين الدعم والرعاية الأبوية من صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد لتأمين مشاركة فعالة لأبناء الكويت في هذه الفعالية الرياضية، كما أعرب عن أمله في أن يحقق أعضاء الفريق الكويتي نتائج مشرفة وإيجابية في المنافسات التي تبدأ السبت المقبل.



هذا، وتقدمت المدير الوطني للأولمبياد الخاص الكويتي رحاب بورسلي بالشكر للسفير البدر ولطاقم السفارة الذي رافق الفريق الكويتي منذ وصوله إلى برلين وقام بكل ما يلزم لتهيئة الظروف اللازمة للفريق.



وتعهدت بورسلي باسم الأولمبياد الخاص الكويتي وباسم مجلس إدارة نادي الطموح الكويتي بأن أعضاء الوفد الكويتي سيبذلون كل قدراتهم من أجل تقديم صورة مشرفة عن الرياضة الكويتية في المنافسات.



ويشارك الفريق الكويتي في 10 ألعاب فردية وجماعية هي ألعاب القوى والفروسية والسباحة والدراجات الهوائية وكرة السلة والبولينغ ورفع الأثقال والجودو والبوتشي والريشة الطائرة.