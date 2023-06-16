هادي العنزي



يخوض الفريق الأول لكرة السلة بنادي الكويت مواجهة مصيرية في الـ8:45 مساء اليوم، عندما يلتقي نظيره الرياضي اللبناني في الدور نصف النهائي لبطولة «السوبر ليغ» الآسيوي، على صالة الشيخ سعيد آل مكتوم في المدينة الرياضية في دبي بالإمارات، ويسبقه في الـ6:00 مساء أولى مواجهات نصف النهائي والتي تجمع أستانا الكازاخي، والمنامة البحريني آخر الفرق الأربعة المتأهلة بعد فوزه على بيروت اللبناني 86-75 في آخر مواجهات الدور التمهيدي للمجموعة الأولى.



لا تبدو الخيارات كثيرة أمام «العميد» ومدربه الألماني بيتر شومرز، فالفوز وحده، يضمن له مقعدا في المباراة النهائية التي تقام غدا السبت، وتؤهله مباشرة إلى دوري أبطال آسيا، بينما الخسارة من شأنها أن ترسله للعب مباراة شرفية مع الخاسر من مواجهة النصف الثاني للدور قبل النهائي لتحديد المركز الثالث والرابع.



وتلقى «العميد» هزيمة مؤثرة من نظيره أستانا الكازاخي في ختام مواجهات الدور الأول للمجموعة الثانية، لكونها الأولى لبطل الخليج والعرب في الدوري الآسيوي، ولكن لعل تلك الخسارة تكون بمنزلة جرس إنذار، لشومرز ولاعبي الكويت، ليظهروا الجودة الفنية التي يتحلون بها، والصلابة الدفاعية، والقدرة على خلخلة دفاعات الخصم، ومعالجة الأخطاء الدفاعية الكثيرة التي ظهرت جلية أمام استانا مفاجأة البطولة.



ويعول «العميد» على العديد من اللاعبين المتميزين، وفي مقدمتهم الأخوان حمد ومحمد عدنان، وتركي حمود، وعمران جوهر، وفهد الظفيري، والمحترفون الثلاثة الهاييتي كادي لالان، والأميركي ماركوس هانت، والاسترالي ثون ميكر.



وعلى الجهة الأخرى، لا يبدو الرياضي اللبناني في أفضل أحواله، بعدما فقد قائده وائل عرقجي أحد أفضل لاعبي آسيا، وعلي منصور للإصابة، ومن شأن غيابهما أن يمنح «العميد» ميزة اضافية للذهاب إلى المباراة النهائية.