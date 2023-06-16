حصل البحث المستمر منذ زمن بعيد عن حياة خارج كوكب الأرض على جرعة دعم كبيرة، إذ عثر على الفوسفور، وهو عنصر أساسي للحياة، في محيط تحت السطح الجليدي لإنسيلادوس، أحد أقمار كوكب زحل.



هذا الاكتشاف الذي حصل بناء على دراسة بيانات جمعها مسبار كاسيني التابع لوكالة الفضاء الأميركية (ناسا)، نشر عبر مجلة «نيتشر» العلمية المرموقة.



وقد استكشف مسبار كاسيني كوكب زحل وحلقاته وأقماره من عام 2004 حتى تدميره في الغلاف الجوي لكوكب الغاز العملاق في عام 2017.



وقال كريستوفر غلين من معهد ساوث ويست للأبحاث، وهو أحد المعدين المشاركين في العمل البحثي «هذا اكتشاف مذهل في مجال علم الأحياء الفلكية». وأضاف «وجدنا فوسفورا وفيرا في عينات أعمدة الجليد المقذوفة من المحيط الجوفي».