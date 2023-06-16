دعا رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية الكويتية د.سعد الشبو الاتحادات التعاونية في الدول العربية إلى التكاتف وتكثيف الجهود لتعزيز دور الاتحادات في الوطن العربي لمواجهة أزمة سلاسل التوريد.



جاء ذلك في تصريح أدلى به الشبو لـ«كونا» على هامش اختيار الاتحاد التعاوني العربي له مستشارا للتعاون العربي والحركة التعاونية وذلك خلال لقائه رئيس الاتحاد العام للتعاونيات في مصر ورئيس الاتحاد التعاوني العربي ورئيس الاتحاد التعاوني الأفريقي د.أحمد عبد الظاهر.



وقال د.الشبو إن الاتحاد الكويتي يرحب بجميع الأعضاء لتبادل الخبرات ودعم وصياغة القوانين للمساهمة في خدمة وتطوير حركة التعاونيات وتعزيز التواصل بينها، مشيرا إلى أن الحركة التعاونية في الكويت «جزء لا يتجزأ» من الحركة التعاونية العربية.



وأضاف أن اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية الكويتية يندرج تحت مظلة الاتحاد العربي التعاوني ويشغل به منصب «نائب رئيس الاتحاد العربي»، مشيدا باختيار أمين صندوق جمعية الروضة الكويتية رائد الرخيمي مديرا للمكتب الإقليمي لدول الخليج العربية.



وقال د.الشبو: أمامنا تطلعات كثيرة وطموح كبير لتفعيل دور الحركة التعاونية في الكويت بالتعاون التام مع الاتحاد العربي التعاوني من خلال إقامة الدورات والمؤتمرات والندوات التدريبية التعاونية.



وشدد على ضرورة أن يكون هناك تكامل عربي تام في تبادل السلع بين الدول بجانب تسهيل دخولها شريطة جودتها العالية وسعرها المتاح للجميع وذلك لتعزيز الأمن الغذائي داخل الدول العربية.



وعن دور الجمعيات التعاونية في الكويت في ظل أزمة الغذاء الحالية الناتجة عن الأزمة الروسية ـ الأوكرانية وكذلك جائحة فيروس (كورونا المستجد ـ كوفيد 19) قال الشبو إن «التعاونية في الكويت مشهود بأنها من الحركات الناجحة التي أثبتت أنها على قدر المسؤولية في مواجهة أزمات ارتفاع الأسعار وتوفير جميع السلع سواء الاستهلاكية أو الغذائية».



وأوضح أن هناك خططا واسعة من مجالس إدارات الجمعيات التعاونية تستهدف توفير مخزون لمدة ستة أشهر قادمة من السلع، مؤكدا في هذا الإطار دور الجمعيات التعاونية الدائم في دعم ومساندة الدول سواء في الأزمات أو في غيرها.



بدوره، أكد رئيس الاتحاد العام للتعاونيات في مصر ورئيس الاتحاد التعاوني العربي ورئيس الاتحاد التعاوني الأفريقي د.أحمد عبد الظاهر في تصريح مماثل ل (كونا) الدور النشط للحركة التعاونية الكويتية في الاتحاد التعاوني العربي سواء في التعاونيات الاستهلاكية او اتحاد الإنتاج الزراعي.



وقال إن دور التعاونية الكويتية «مهم» وداعم للاتحاد العربي متمنيا أن يقوم المكتب الإقليمي لدول الخليج العربية برئاسة الكويتي رائد الرخيمي في دعم وتنمية التكامل التعاوني بين الأقطار العربية وجمع دول الخليج في دورات تدريبية ونشاط اقتصادي خليجي عربي.



وطالب عبدالظاهر بضرورة تكاتف الدول العربية في الفترة الحالية للخروج من الأزمات التي فرضت عليها لدعم السلاسل الغذائية وتوفير جميع السلع الاستهلاكية أو الغذائية وتطوير الحركة التعاونية العربية والاستفادة من التجارب المتقدمة.



وعن اختيار د.الشبو مستشارا للاتحاد التعاوني العربي أشار إلى دوره الإيجابي والفعال الذي يصب في مصلحة التعاون العربي المشترك وتعزز التكامل بين الجمعيات التعاونية في الدول العربية.



من جانبه، أكد الأمين العام للاتحاد التعاوني العربي حمدي أحمد في تصريح مماثل لـ«كونا» الدور المهم للاتحاد التعاوني الكويتي في دعم الاتحاد التعاوني العربي في ظل الظروف التي يمر بها الوطن العربي.



واشاد بدور الاتحاد الكويتي الذي يعد نموذجا جادا ومفيدا ومثمرا للمجتمع متمنيا تطوير وتعزيز هذا الدور في ظل الظروف التي يمر بها العمل التعاوني.



وقال أحمد: إن الكويت من الدول المؤسسة للاتحاد ولها دور كبير في المراحل السابقة، معبرا عن أمله في أن تكون الفترة القادمة أكثر ازدهارا ودعما لها من خلال تعزيز دور الاتحاد التعاوني العربي في ظل الوضع الحالي الذي أثر على هذا القطاع والتعاون بين الدول العربية.



وأعرب عن أمله في أن تكون الفترة القادمة بالتعاون مع الاتحاد الكويتي والمكتب الإقليمي الخاص بدول الخليج معززة للقطاع التعاوني والمصلحة المشتركة بين الدول، مشيرا إلى أن القطاع التعاوني هو القاطرة الأساسية والآلية الحقيقية للنهوض بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية في أي دولة.



ورافق د.الشبو خلال اللقاء أمين صندوق جمعية الروضة الكويتية رائد الرخيمي الذي تم اختياره مديرا للمكتب الإقليمي لدول الخليج العربية.