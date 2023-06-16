أكد سفير الكويت لدى الهند جاسم الناجم اليوم الخميس أن منظمة شنغهاي للتعاون تلعب «دورا حيويا» في معالجة التحديات الناتجة عن الصراعات الإقليمية والدولية التي تؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد العالمي.



جاء ذلك في تصريح أدلى به السفير الناجم لـ«كونا» عقب مشاركته في احتفال أقامته وزارة الشؤون الخارجية الهندية بمناسبة إصدار طابع بريدي تذكاري للمنظمة في نيودلهي.



وقال الناجم إن انضمام بعض دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى المنظمة بصفتها «شركاء حوار» يؤكد الأهمية المتزايدة لها الأمر الذي سيؤدي إلى لعبها دورا أكبر في تطوير التعاون بين أعضائها.



من جانبه أكد وكيل وزارة الخارجية الهندية لشؤون العلاقات الاقتصادية دامو رافي في كلمة ألقاها بهذه المناسبة أهمية تعزيز التعاون الإقليمي من أجل إرساء الأمن والاستقرار في المنطقة.



وأضاف رافي أن الهند التي ترأس منظمة شنغهاي للتعاون حاليا تركز على معالجة التحديات المعاصرة بسبب تعطل سلاسل التوريد المرنة والنزاعات، مشيرا إلى أن نيودلهي ستستضيف قمة قادة الدول الأعضاء في المنظمة مطلع الشهر المقبل.



وكانت الكويت وكل من دولة الإمارات العربية المتحدة والمالديف وميانمار وقعت مذكرة تفاهم للانضمام إلى منظمة شنغهاى للتعاون بصفتها «شركاء حوار» وذلك على هامش اجتماع لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في المنظمة انعقد في مدينة «باناجي» بولاية «غوا» غربي الهند في الرابع والخامس من مايو الماضي.



وتأسست منظمة شنغهاي للتعاون عام 2001 في مدينة شنغهاي باعتبارها منظمة حكومية دولية وتضم في عضويتها حاليا ثماني دول هي أوزبكستان وباكستان وروسيا والصين وطاجيكستان وقيرغيزستان وكازاخستان والهند كما تضم كذلك أربع دول بصفة مراقب هي أفغانستان وإيران وبيلاروسيا ومنغوليا.



وتعد منظمة شنغهاي للتعاون أكبر منظمة إقليمية في العالم من حيث المساحة والسكان وتهدف إلى بناء نظام عالمي متعدد المراكز يتسق مع قواعد القانون الدولي ومبادئ الاحترام المتبادل التي تلبي مصالح كل دولة مع وضع احتياجاتها وطموحاتها المتبادلة في الاعتبار.