150 متقدماً للاختبار يومياً.. 5% فقط منهم كويتيون

إنشاء شعبة في قسم الاختبار لاستقبال معاملات استخراج الاستمارة والاختبار وإصدار الرخصة

أي شخص يعتقد أنه ظُلم خلال الاختبار يتقدم لي وسأقوم بمراجعة كاميرات المراقبة

اختبار الرخص العامة والإنشائية يومي الأحد والأربعاء والدراجات النارية الاثنين والخميس

نقوم باختبار ذوي الاحتياجات الخاصة في حال حصولهم على استمارة



حاوه: منصور السلطان



أعلن رئيس قسم اختبـار القيادة لمرور محافظة حولي العقيد ركن الشيخ نواف أحمد النواف الصباح عن إنشاء شعبة جديدة في مبنى الاختبار لاستقبال طلبات الكويتيين للحصول على رخصة قيادة، وتحديد الموعد والاختبار وإصدار الرخصة في المبنى نفسه.



وأكد الشيخ نواف الأحمد خلال حوار أجرته معه «الأنباء» انه لا واسطة في عملية اختبار القيادة في قسم حولي، ومن يجيد القيادة ويجتاز الاختبار النظري والعملي يستحق ان يحصل على الرخصة. وأضاف ان الغالبية ممن نقوم باختبارهم ليس لديهم وعي مروري ولا يجيدون القيادة، لذلك تجد نسبة الرسوب في قسم اختبار حولي عالية، مؤكدا انه في بعض الأيام يصل عدد المتقدمين للاختبار ١50 متقدما نسبة المواطنين منهم 5% فقط.



وأكد الشيخ نواف أن ساحة الاختبار مراقبة بكاميرات بالإضافة إلى أن هناك ضباطا يتجولون ويراقبون العمل، وذلك تحسبا لأي خطأ غير متعمد قد يحدث من قبل الفاحص، مبينا انه في حال احتجاج المتقدم على نتيجة الاختبار نرجع للكاميرات وإن تبين انه مظلوم من غير تعمد نقوم بفحصه مرة أخرى.



وبين العقيد نواف، أن هناك مشروعا بإدخال سيارات خاصة لفحص المتقدمين للحصول على رخصة القيادة، مجهزة بـ «مجسات» إلكترونية، بالإضافة الى وضع «مجسات» في ساحة الفحص بحيث تكون عملية الفحص إلكترونية لا دخل للعنصر البشري فيها. وأكد أن هناك دورات خاصة للفاحصين تسمى دورة «تعليم القيادة» يحصل خلالها على شهادة تخوله للعمل في أقسام اختبار القيادة، مضيفا ان هناك فاحصين لديهم خبرة تفوق الـ 30 عاما.



وطالب العقيد نواف الأحمد بأن تخصص بدلات للفاحصين «بدل فحص» و«بدل تلوث» كبقية زملائهم في القطاعات الأخرى، الحوار مع العقيد الركن الشيخ نواف أحمد النواف تطرق إلى تفاصيل العمل في قسم اختبار القيادة بمحافظة حولي، فإلى التفاصيل:





قسم اختبار مرور حولي يلقب بقسم «راسب» لكثرة رسوب المتقدمين؟



٭ هذا الكلام أو الصفة التي يتميز به قسم اختبار مرور محافظة حولي يعتبر فخرا لي ولموظفي القسم، وهذا يدل على انه لا توجد لدينا «واسطة» خلال الاختبار، وأن من يتدرب ويتقن القيادة يختبر وهو مطمئن بأن مجهوده طوال فترة تدريبه أثمر، بالإضافة الى انه من غير المعقول ان يساوي المجد والمتقاعس بنفس النتيجة، وأؤكد ان قسم اختبار مرور حولي خالٍ تماما من الواسطة.



كم عدد المتقدمين اليومي لاختبار القيادة في حولي؟ وكم نسبة الكويتيين؟



٭ لا توجد إحصائية ثابتة في أعداد المتقدمين لفحص القيادة، ففي بعض الأيام يصل العدد الى ١50 متقدما خلال الفترتين الصباحية والمسائية وبعض الأيام يصل العدد لـ 80 متقدما فقط، أما بالنسبة لأعداد المواطنين فلا يتجاوز الـ 10 متقدمين فقط، وذلك يرجع الى ان محافظة حولي بها نسبة كبيرة من الاخوة الوافدين، لذلك نجد ان الأغلبية منهم.



لماذا تكون أعداد الراسبين في اختبار القيادة في حولي كبيرة بالنسبة لباقي المحافظات؟



٭ نعم، أعداد الراسبين في اختبار القيادة كبير والسبب يعود الى عدم وجود «واسطة» خلال الاختبار، وللأسف أغلب ممن يحصل على استمارة القيادة لا يوجد لديه وعي مروري او قدرة على قيادة السيارة، ولا يقوم بالتدريب لذلك نجدهم يرسبون في الاختبار، أما من يقوم بالتدريب ويطور من نفسه يدخل ساحة الاختبار وهو واثق، ويحصل على نتيجة النجاح.



هل هناك خدمات جديدة تقدم للمواطن في قسم الاختبار؟



٭ نعم، هناك سلسلة خدمات تقدمها وزارة الداخلية للمواطنين، وذلك لتسهيل الإجراءات وإنجاز المعاملات في موقع واحد، وقد باشرت الإدارة العامة للمرور ممثلة بقسم اختبار القيادة لمرور حولي الأسبوع المقبل استلام معاملات استخراج استمارة قيادة السيارات الخاصة بالمواطنين وتحديد موعد الاختبار وإصدار الرخصة في مبنى الاختبار نفسه، وذلك ضمن نهج وزارة الداخلية، لافتا إلى إنشاء شعبة خاصة في القسم لاستقبال المواطنين الذين ينوون استخراج استمارة قيادة وتحديد موعد الاختبار، وفي حال نجاح المواطن تتم طباعة رخصة السوق وتسليمها في نفس المبنى دون العناء بالتوجه الى مبنى إدارة مرور حولي في منطقة الجابرية، وتأتي هذه الفكرة التي طرحها مساعد المدير العام للإدارة العامة للمرور لشؤون التعليم السابق اللواء الشيخ فواز الخالد، وبعد اعتمادها تم الاتفاق على تطبيقها في قسم اختبار القيادة لمرور حولي كمرحلة أولى، على أن يتم تطبيقها لاحقا في أقسام اختبار القيادة في المحافظات الأخرى



هل هناك مراقبة من قبلكم على من يقوم بالاختبار؟



٭ بالتأكيد هناك مراقبة دائمة من قبلي وقبل ضابط الساحة النقيب محمد عبدالله لسير العمل في ساحة الاختبار، بالإضافة الى مراقبة الفاحصين كنوع من الحرص على سير العمل والنظام، كما أقوم بالتدقيق على استمارات القيادة والمواعيد حتى لا يتم إدخال شخص دون موعد.



أغلب المتقدمين في اختبار حولي من الاخوة الوافدين، هل هذا له علاقة بنسبة الرسوب العالية؟



٭ ليس هناك اي علاقة بالوافدين ونسبة الرسوب، ولكن الجميع يعلم ان محافظة حولي من المحافظات التي بها نسبة كبيرة من اخواننا الوافدين، لذلك نجد البعض منهم لا يقود سيارة في بلده ويريد ان يقود سيارة في الكويت دون ان يتدرب، وهذا الأمر خطر جدا، فهناك حوادث راحت بها أرواح بسبب استخراج الرخصة بواسطة، لذلك انا حريص كل الحرص على ان تعطى نتيجة «ناجح» للشخص المستحق، وغير المستحق له نتيجة «راسب» حتى يتدرب ويطور من قيادته للسيارة.



هل يسمح للمختبر ان يقدم الاختبار بسيارته الخاصة؟ أم إلزام عليه استئجار سيارة من شركات التدريب؟



٭ نعم، يسمح للمختبر المواطن ان يدخل بسيارته الخاصة ويخير بين سيارته الخاصة وسيارة التدريب، اما بالنسبة للوافد فإنه يلزمه ان يدخل بسيارة التدريب لعدة اعتبارات، اولها ان اغلب الوافدين يأتون للبلاد وهم ليست لديهم دراية بعملية قيادة السيارة، بالإضافة الى ان سيارة التدريب صغيرة ويستطيع المتدرب ان يتجاوز عدة نقاط خلال الاختبار.



منظر غير حضاري نشاهده خارج قسم اختبار حولي لسيارات شركات التدريب تقف بطريقة غير منظمة وأصحاب هذه السيارات يقفون أمام مبنى الاختبار، لماذا لا تقومون بعملية تنظيمية او وضع آلية جديدة حضارية؟



٭ نعم، أنا أوافقك الرأي ولكن ما نراه من منظر غير حضاري خارج حدود مبنى قسم اختبار حولي، من قبل المتدربين التابعين لشركات التدريب، وهذا ليس من اختصاصنا، وهذا دور شركات التدريب بأن يلتزموا بالنظام، وقد نقوم بين الحين والآخر بتوجيههم وحثهم على التقيد بالنظام والالتزام بالدور وعدم مضايقة المراجعين.



كما انه تم إلزامهم بلباس موحد، وذلك منذ اكثر من سنة من قبل مساعد المدير العام للإدارة العامة للمرور لشؤون التعليم السابق اللواء الشيخ فواز الخالد الصباح.



مبنى اختبار مرور حولي شبه متهالك، ولا يواكب التطور الذي يحدث في وزارة ا لداخلية، لماذا لا يتم تحديثه؟



٭ نعم، هذا الكلام صحيح، فهذا المبنى يضم 3 أقسام اختبار، وهي حولي والفروانية ومبارك الكبير، وقد تحدثنا عدة مرات مع المسؤولين ان يتم تخصيص مواقع منفصلة لكل محافظة، حيث يتم نقل اختبار الفروانية الى محافظة الفروانية، ومبارك الكبير الى محافظة مبارك الكبير، ويبقى قسم اختبار حولي في الموقع نفسه لأنه في المحافظة نفسها، وبعد ان طال أمد المطالبة، فقد تم تجديد المبنى الحالي كمرحلة أولى. الاختبار النظري أصبح عن طريق جهاز الكمبيوتر في قاعة، لماذا لا يتم اختبار القيادة في مبنى كبير مغطى يقيكم من الطقس؟



٭ نعم، ان وزارة الداخلية تقوم بالتطوير المستمر لخدمة المواطن والمقيم وتسهيل الإجراءات، فقد تم إدخال الاختبار النظري منذ سنوات ليكون إلكترونيا عبر جهاز الكمبيوتر بدلا من الاختبار اليدوي المعمول به سابقا، كما ان هناك مشروعا ليكون اختبار قيادة السيارة إلكترونيا دون تدخل فاحص او واسطة، وذلك من خلال إدخال خدمة السيارات الإلكترونية المجهزة بمجسات حساسة، بالإضافة الى تركيب مجسات على الشارع والأرصفة، حيث يقوم المختبر بقيادة السيارة الإلكترونية الخاصة بوزارة الداخلية ويدخل ساحة الفحص مفردا، وخلال الفحص تسجل الأخطاء التي ارتكبها إلكترونيا ويخرج تقرير من جهاز الكمبيوتر عن نتيجة المختبر.



هل تقومون باختبار ذوي الاحتياجات الخاصة؟ وما الإجراءات الخاصة بهم؟



٭ نعم، نقوم باختبار ذوي الاحتياجات الخاصة وغيرهم، فالقانون يلزمنا بأن نختبر أي شخص يحمل استمارة قيادة، وذلك ضمن اللوائح، فقد تأتي إلينا حالات من ذوي الاحتياجات الخاصة ونقوم باختبارهم كبقية المتقدمين دون تمييز، بالنسبة للسيارة التي تستخدم خلال الفحص هذا الأمر يرجع لهم، وهناك حالات تأتي إلينا من ذوي الاحتياجات الخاصة يأتون بسيارات مجهزة لهم من الخارج، تواكب نوع الإعاقة.



هل هناك اختبار ميداني في الشارع أم مقتصر على الساحة الخاصة بكم؟



٭ قديما منذ عشرات السنوات كان هناك اختبار ميداني وذلك لقلة السيارات على الطرق وقلة المتقدمين للاختبار، ولكن منذ اكثر من 35 عاما لابد ان يكون الاختبار داخل ساحة الاختبار المجهزة بسبل وطرق الاختبار العالمية، بالإضافة الى انه لابد ان يكون المختبر تحت عين الفاحص وأن يكون قريبا منه.



هل هناك تفاوت في نوعية السيارات التي يستخدمها المختبر؟



٭ نعم، هناك تفاوت كبير بين المتقدمين للاختبار، فهناك أشخاص يأتون بسيارات دفع رباعي للاختبار وآخرون يأتون بسيارات رياضية يدخلون الاختبار وفق النظام دون تمييز.



هل يجلس الفاحص بجانب المختبر خلال الاختبار؟



٭ لا يجلس الفاحص بجانب المختبر، لأن أعداد المختبرين كبيرة وفي زيادة مستمرة ولا يوجد لدينا عدد كبير من الفاحصين للجلوس مع المتقدمين، بالإضافة الى أن جلوس الفاحص بجانب المختبر يسبب ربكة للمختبر، واحتمال كبير ان يتسبب في رسوبه، لذلك دائما ما نجد الفاحص في ساحة الاختبار يشاهد الوضع عن كثب ويحدد النتيجة.



الفاحص له لباس خاص أم لباس عسكري؟



٭ لدينا نوعان من الفاحصين، هناك فاحص عسكري لديه خبرة عشرات السنوات ولباسهم عسكري وفاحصون مهنيون متخصصون في مجال الفحص لباسهم خاص بالفاحصين.



هل الفاحص مؤهل لهذه المهنة؟ وهل هناك دورات خاصة له؟



٭ نعم، الفاحص مؤهل لهذه المهنة، حيث ان الفاحص لديه خبرة تمتد الى عشرات السنوات، كما ان هناك دورات خاصة للفاحصين تسمى دورة «تعليم القيادة» يحصل خلالها الفاحص على شهادة تخوله العمل في أقسام اختبار القيادة.



هل هناك اختبار للفاحص سنويا لمعرفة مستوى عمله ولتقييمه؟



٭ نعم، هناك تقييم سنوي لجميع الفاحصين لمعرفة مستوى عملهم الميداني والإداري وتقييمهم، كما ان هناك مراقبة مستمرة للفاحصين خلال عملهم في ساحة الاختبار، حتى لا يُظلم احد او يجتاز مختبر لا يستحق النجاح.



المختبر الذي يحس بأنه مظلوم ويحتج على النتيجة، هل يستطيع ان يتظلم؟ وأين يتجه؟



٭ نعم، يستطيع أي شخص يحس بأنه مظلوم وأنه رسب دون سبب، ان يتقدم لي شخصيا، وسأقوم بمراجعة كاميرات المراقبة وإن ثبت انه مظلوم تغير النتيجة، وهناك حالة قمت أنا شخصيا بفحصها بعد أن تظلم وأكد انه دخل الاختبار ولم يخطئ.



هل صحيح أن أول اختبار للوافد لابد أن يرسب؟



٭ هذه المعلومة غير صحيحة إطلاقا، لكن أنا أقول لمن يطلق هذه الشائعات عليك ان تتدرب للقيادة جيدا، وأن يكون همك النجاح خلال الاختبار، وأقولها بكل صراحة من يدخل للاختبار ويجيد القيادة ينجح دون واسطة، ومن يدخل الاختبار معتمدا على الواسطة فالنتيجة راسب، وهذا ينطبق على المواطن والمقيم لا أفرق بينهما.



وفي حال تكرار عدد الرسوب هل تسحب الاستمارة؟ أم تقومون بكتابة تقرير ويرفع للمدير العام؟



٭ في الوضع الحالي الخيار مفتوح لمن يحمل استمارة مواطن أو مقيم إذا رسب عدة مرات لا تسحب منه الاستمارة ولا نقوم بكتابة تقرير بذلك.



هناك وافدون لا يتحدثون العربية، كيف يتم التعامل معهم؟



٭ الجميع يعلم أن لغة العالم هي الإنجليزية، ولله الحمد جميع العاملين في قسم اختبار قيادة مرور محافظة حولي يتحدثون اللغة الإنجليزية، ويوميا يأتي لنا أشخاص لا يتحدثون العربية يريدون إجراء الاختبار وتتم العملية على أكمل وجه دون حدوث اي عراقيل، أما الأشخاص الذين لا يتحدثون العربية او الانجليزية من جنسيات شرق آسيا او افريقية، فنقوم باختبارهم من خلال الإشارة للاختبار النظري والعملي.



هل هناك اختبار خاص بالدراجات النارية والسيارات الكبيرة لديكم؟



٭نعم، هناك اختبار خاص لقائدي الدراجات النارية، وذلك يومي الاثنين والخميس، وآخر لاختبار قيادة السيارات الكبيرة رخصة «عامة» و«إنشائية»، وذلك يومي الأحد والأربعاء، بالإضافة الى السيارات العادية «خاصة» يوميا على مدار الأسبوع.



نسمع بين الحين والآخر عن ضبط أشخاص عاديين وضباط يتقاضون الرشاوى من أجل نجاح المتقدم، هل تم القضاء على هذه الحالات؟



٭ هذه المعلومات صحيحة مع الأسف، ولكن بفضل الله ثم العمل الدؤوب والمراقبة واختيار العناصر الممتازة، لم يتم ضبط اي حالات «رشوة» في قسم اختبار حولي منذ تسلم مهامي كرئيس للقسم.



في حال اكتشاف حالات الرشوة هل يتم استدعاء من خضعوا للاختبار ونجحوا؟



٭ كما قلنا بالسابق لا توجد حالات رشوة في قسم اختبار حولي، ولكن الإجراءات المتبعة في حال ضبط عملية «رشوة» يتم تحويل المتهمين من الطرفين الى المباحث ومن ثم النيابة العامة، أما فيما يخص من تم اختبارهم من قبل الموظف الذي تم ضبطه ونجحوا فهؤلاء ليس لهم ذنب.



هل يحصل الفاحص على بدل فحص وبدل تلوث؟



٭ للأسف لا توجد اي بدلات للفاحص من بدل فحص او بدل تلوث، ولكن عندما تولى اللواء الشيخ فواز الخالد الصباح في السنوات الماضية، وقبيل انتقاله الى الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر رفع كتابا لتطبيق بدل الحجر لموظفي أقسام الاختبار، وتمت الموافقة عليه. أما بخصوص بدل فحص وبدل تلوث فلا توجد علاوة على ذلك.



بعد الخبرة الطويلة التي اكتسبتها خلال عملك في قسم اختبار القيادة، هل تجد وعيا مروريا لدى المتقدمين؟



٭ للأسف لا يوجد اي وعي مروري لدى المتقدمين لاختبار القيادة خلال السنوات الماضية والحالية، وقد قمنا بعمل محاضرات مرورية توعوية باللغتين العربية والإنجليزية للمتقدمين للاختبار ووضعنا شاشات كبيرة في صالات الانتظار تعرض معلومات مرورية وصورا لحوادث مرورية، وذلك لتثقيف قائدي السيارات.



اللواء الخدّة يطور العمل المروري الإداري والميداني



أشاد العقيد ركن الشيخ نواف أحمد النواف الصباح خلال الحوار بدور مدير عام الإدارة العامة للمرور اللواء يوسف الخدّة، في دعم إدارة تعليم القيادة بكل المستلزمات، وإشرافه المستمر على سير العمل والتدقيق على الإحصائيات اليومية والأسبوعية والشهرية وحرصه على طرح ما هو جديد لخدمة المواطنين والمقيمين والاستماع للملاحظات والسلبيات، وتذليل جميع العقبات التي لا تخدم العمل.



وأكد النواف ان الدور الكبير الذي يلعبه اللواء الخدة في تطوير العمل الإداري والميداني، بدا واضحا لمراجعي إدارات المرور المختلفة.



اللواء فواز الخالد وراء فكرة إنشاء شعبة استقبال معاملة إصدار استمارة ورخصة القيادة للمواطنين



حرص العقيد الشيخ نواف أحمد النواف على ذكر اللواء الشيخ فواز الخالد الصباح، خلال توليه منصب مساعد المدير العام للمرور لشؤون التعليم في السابق، وقيامه بعملية التنظيم لأقسام الاختبار، وإدخال بعض الخدمات وتطوير العمل، ووضع استراتيجية خاصة لأقسام الاختبار تنظم العمل حسب القانون واللوائح الداخلية، مؤكدا على فكرة فواز الخالد إنشاء شعبة استقبال معاملة إصدار استمارة ورخصة القيادة للمواطنين في أقسام الاختبار.



وأضاف النواف ان اللواء الخالد صاحب رؤية متطورة مستقبلية للعمل المروري تخدم المواطنين والمقيمين.