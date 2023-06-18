

حقق البطل أحمد الشهاب انجازا غير مسبوق في تاريخ الرياضة الكويتية، بتحقيق المركز الأول في السباق الثاني من الجولة الثانية لبطولة كأس سباقات بورشه في ألمانيا للعام 2023، والتي تعد من أعرق بطولات بورشه في العالم.



وقد رافق البطل أعضاء نادي بورشه الكويت لحضور السباق وتشجيع البطل الذي رفع علم الكويت على منصة التتويج، اذ عزفوا السلام الوطني للكويت في حلبة هوكنهايم في الأراضي الألمانية.



الجدير بالذكر أن البطل أحمد الشهاب هو الكويتي والعربي الوحيد والأول الذي يشارك في هذه البطولة ويعتلي منصة التتويج لأول مرة في تاريخ هذه البطولة العريقة.