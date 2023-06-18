

الدوحة - فريد عبدالباقي



كشف المدرب البرتغالي لمنتخب قطر الأول لكرة القدم كارلوس كيروش، عن نيته في إحداث تغييرات في قائمة العنابي المشاركة في منافسات بطولة الكأس الذهبية «الكونكاكاف» 2023 والتي تستضيفها الولايات المتحدة الأميركية وكندا خلال الفترة من 24 يونيو حتى 16 يوليو المقبل، حيث أكد كيروش لمقربين منه عدم رضاه عن مستوى بعض اللاعبين خلال معسكره الحالي في العاصمة النمساوية فيينا، مؤكدا رغبته في استبعاد بعض اللاعبين من القائمة النهائية قبل خوض بطولة الكأس الذهبية.



وتمكن كيروش من تحقيق أول انتصار له منذ توليه مهمة تدريب العنابي خلفا للإسباني فيليكس سانشيز، حيث فاز العنابي على منتخب جامايكا 2-1، في ثاني تجاربه الودية في معسكر النمسا، وكان العنابي خسر وديته الأولى أمام منتخب كرواتيا للمحليين 0-1. ومن المقرر أن يختتم العنابي سلسلة ودياته بمواجهة نيوزيلندا غدا، قبل السفر إلى الولايات المتحدة يوم 20 للمشاركة في بطولة الكأس الذهبية. هذا، وتلقى منتخب قطر تحت 17 سنة، هزيمة ثقيلة أمام كوريا الجنوبية بنتيجة 1-6، في مستهل مشواره ببطولة كأس آسيا لكرة القدم للناشئين المقامة حاليا في العاصمة التايلندية بانكوك.



وعلى صعيد آخر، أعلن نادي أم صلال، تعاقده رسميا مع المهاجم الهولندي كينجي جوري، ليكون ثالث صفقات الفريق الصيفية استعدادا للموسم الجديد.