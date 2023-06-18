

تواصل شركة العقارات المتحدة، الذراع العقارية لمجموعة شركة مشاريع الكويت القابضة (كيبكو)، مسيرة تألقها محليا وإقليميا وعالميا، حيث نالت الشركة 4 جوائز عالمية جديدة ضمن فئة «الأفضل على مستوى الإقليم» خلال حفل جوائز العقارات الدولية لعام 2022/2023، وذلك عن 4 من المكونات التطويرية التي تحتضنها أيقونة المشاريع التطويرية لشركة العقارات المتحدة «ضاحية حصة».



حيث حصدت «بيوت حصة» جائزة أفضل مشروع تطوير شقق/عمارات سكنية، ونال «مركز حصة» جائزة أفضل مشروع تطوير منافذ للبيع بالتجزئة، وحاز موقع www.hessah.com جائزة أفضل موقع إلكتروني لمطور عقاري في المنطقة العربية.



فيما توجت «مكاتب حصة» بجائزة أفضل مشروع تطوير مكاتب على المستويين الإقليمي والعالمي، وذلك خلال حفل جوائز العقارات الدولية رفيع المستوى الذي أقيم في فندق سافوي التاريخي في العاصمة البريطانية، لندن في 2 فبراير 2023.



وشهد الحفل مشاركة أكثر من 2000 شركة من مختلف القطاعات من الكويت، تم تكريم 9 شركات من ضمنها بجوائز عالمية وكانت شركة العقارات المتحدة واحدة من هذه الشركات الـ 9، وحضر الحفل ما يقارب 250 شخصا مثلوا 126 دولة من حول العالم.



ويأتي فوز شركة العقارات المتحدة بهذه الجوائز العالمية المرموقة وتتويج مشاريعها التطويرية باعتبارها الأفضل على المستوى الإقليمي عقب فوز الشركة في شهر أكتوبر 2022 بجوائز متميزة في 8 فئات ضمن جوائز العقارات العربية والأفريقية لعام 2022/2023.



وفي معرض تعليقه على هذا الإنجاز، قال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمجموعة في شركة العقارات المتحدة مازن حوا: «سعداء بحصولنا على هذا التقدير العالمي لما تمثله هذه الجوائز كعلامة للتميز ذات شهرة عالمية».



وأضاف: «تأتي هذه الجوائز من لجنة مرموقة ومعروفة بتسليطها الضوء على الابتكار والتطوير العقاري المتميز الذي يؤكد على فكرة بناء تجربة شاملة تقدم مستوى جديدا من العيش الذي يجمع بين الأجواء المفعمة بالراحة والخصوصية من جهة والمعززة بأحدث المرافق والتقنيات العصرية والصديقة للبيئة من جهة أخرى».



وتابع حوا قائلا: «نحن نرى أنفسنا كجزء لا يتجزأ من المجتمع، سواء محليا في الكويت أو على الصعيد الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وعليه، نسعى باستمرار إلى إنشاء مشاريع عقارية ناجحة تحفز بناء مجتمعات معاصرة».



من جهته، قال نائب رئيس أول إدارة التسويق والإعلام في شركة العقارات المتحدة ناصر القلاف: «لا شك أن هذا الاحتفاء والتكريم المتواصل لنهجنا المتميز في مقاربة المفاهيم المعمارية والحضرية التي تعزز الاتجاهات الجديدة لبناء نمط حياة وعيش مستدام لمجتمعات أكثر ترابطا وقدرة على النمو والازدهار، ليست سوى دليل واضح على التزامنا بالمعايير العالمية التي نعمل وفقها وشهادة صريحة على تميز الروح الريادية التي تتطلع لها شركة العقارات المتحدة».



وأضاف: «يعمل عالمنا الرقمي المتسارع اليوم على رفع توقعات الأشخاص ومستخدمي المباني والمنشآت بشكل عام. وعليه، حرصنا على تجهيز جميع الوحدات السكنية في أبراج حصة وبيوت حصة بأحدث الحلول التقنية الحديثة مثل أجهزة التحكم الذكية حيث تمكن هذه التقنية السكان من التحكم الكامل في الإضاءة ودرجة الحرارة».



وتابع القلاف بالقول: «تعمل الحلول الرقمية على تقليل استهلاك الطاقة وزيادة الكفاءة والسلامة، كما استخدمنا الزجاج الذكي بهدف تحسين العزل الحراري، بالإضافة إلى أنظمة وقوف السيارات الذكية وغيرها الكثير من التقنيات التي تجعل العودة إلى المنزل تجربة فاخرة».