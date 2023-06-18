

توجت مجلة ميد العالمية، المرموقة ضمن جوائز التميز المصرفي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2023، جهود وإنجازات الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة في البنك الأهلي المتحد جهاد الحميضي، بمنحها جائزة المصرفي الإسلامي للعام 2023 في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.



وتأتي هذه الجائزة تقديرا لقيادة الحميضي الاستثنائية ودعمها للابتكار التكنولوجي في القطاع المصرفي، وخبراتها المتنوعة، وعضويتها النشطة في العديد من مجالس إدارات المؤسسات الناشئة في مجالات الدفع الإلكتروني، ومراقبة الائتمان، وتصنيف المخاطر، والتأمين التكافلي.



وعلى مدار مسيرتها المهنية التي استمرت لأكثر من 38 عاما، منذ انضمامها إلى البنك الأهلي المتحد فور تخرجها، شغلت الحميضي عدة مناصب إشرافية وقيادية في البنك، وجمعت بين المعرفة الواسعة في التكنولوجيا والتقدم المصرفي، ولم تتوان في تنويع وتكامل خبراتها المصرفية الشاملة، حتى أصبحت رائدة في الابتكار في مجال الخدمات المصرفية، كما استطاعت أن تقدم نموذجا يحتذى ومصدرا لإلهام العاملين في الصناعة المصرفية.



واستطاعت الحميضي أن تحقق نجاحا ملحوظا في جميع المناصب الإشرافية والقيادية التي تولتها حتى وصلت لمنصب الرئيس التنفيذي وتم اختيارها لعضوية مجلس إدارة البنك الأهلي المتحد، حيث استطاعت أن تحدث فارقا ملحوظا في أداء البنك، وكانت لها بصمة مميزة كأول سيدة تتولى منصب الرئيس التنفيذي في قطاع البنوك الإسلامية في الكويت.



ولم يكن اختيار الحميضي لنيل جائزة المصرفي الإسلامي للعام 2023 في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا راجعا لما تتمتع به من سجل حافل من إنجازات منذ انضمامها إلى البنك الأهلي المتحد فحسب، فقد تم الأخذ في الاعتبار مساهمتها في مجال الصناعة المصرفية بشكل عام، حيث تشغل منصب نائب الرئيس في مجلس إدارة شركة الخدمات المصرفية الآلية المشتركة كي نت (K-NET)، وعضوا في مجلس إدارة شركة الهلال للتكافل، وشركة الهلال لايف، كما شغلت سابقا نائب رئيس مجلس إدارة شركة المعلومات الائتمانية المشتركة ساي نت. (Ci-Net).



وقد تم تتويج الحميضي بهذه الجائزة بعد قيام لجنة تحكيم مستقلة من مجلة ميد، بتقييم كل المرشحين للجائزة والمفاضلة بينهم من خلال نقاط لكل جانب من جوانب التميز لدى جميع المرشحين ثم يتم دمج النقاط، ومقارنتها ببعضها البعض لتحديد الفائز.



وفي تعليقها على نيل هذه الجائزة المرموقة، تقدمت جهاد الحميضي بجزيل الشكر إلى القائمين على هذه الجائزة، مؤكدة أنها بمنزلة تكريم لفريق العمل بأكمله في البنك الأهلي المتحد واعترافا بتميز الخدمات المصرفية الإسلامية التي نقدمها لعملائنا، وتعكس الجهود المبذولة في مختلف قطاعات العمل بالبنك وفقا لرؤية استراتيجية واضحة.



وأكدت على دعم مجلس إدارة البنك الأهلي المتحد والذي يعد المحرك الأول لكل نجاح يحققه البنك وجميع منتسبيه، وتقدمت بخالص الشكر لبنك الكويت المركزي لما يقدمه من دعم ومساندة للقيادات الوطنية النسائية وللجهاز المصرفي بشكل عام.



وأشارت إلى دور بيئة العمل المميزة وروح الأسرة في البنك الأهلي المتحد في الحفاظ على الكفاءات الوطنية وصقلها وإتاحة الفرصة كاملة للمتميزين منهم، مؤكدة أن الاستمرار في تحقيق النجاح يحتاج إلى بيئة عمل إيجابية ومستقرة.



واعتبرت الحميضي أن نيلها لأي جائزة أو تكريم هو اعتراف بتميز المرأة الكويتية وقدرتها على إحراز النجاح والتفوق من خلال الإخلاص والتفاني في عملها.



جدير بالذكر، أن الحميضي تم اختيارها أيضا، ضمن قائمة فوربس لأقوى 100 سيدة أعمال في الشرق الأوسط للعام 2023 من اللاتي يقدن نجاح مجموعة من أكبر الشركات في المنطقة وخارجها، بحسب المجلة التي اعتمدت في اختيارها على معايير دقيقة، من بينها التأثير في المنطقة والأسواق التي تعمل بها المرأة، والإنجازات التي حققتها خلال العام الماضي، ومبادرات الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية التي قادتها، وحجم الأعمال والخبرة المهنية.



كما توجت بجائزة الرئيس التنفيذي للقطاع المصرفي بالكويت لعام 2021، من مجلة جلوبل بانكنج آند فاينانس ريفيو وذلك تقديرا لقيادتها القوية واستراتيجيتها ورؤيتها التي ساهمت بشكل كبير في نجاح عمل البنك الأهلي المتحد. فقد قدمت جهاد النموذج الأمثل لما يجب أن يكون عليه الرئيس التنفيذي، حيث عملت بنزاهة وعدالة وإنسانية لخلق بيئة عمل مميزة.



وكذلك حازت الحميضي جائزة «المرأة المبادرة للعام 2017 Woman Entrepreneur of the year» في مجال تكنولوجيا المعلومات وجميع العمليات المصرفية في الكويت من مجلة «إنترناشونال فاينانس»، والتي جاءت تتويجا للجهود المخلصة التي قامت بها منذ تعيينها في البنك الأهلي المتحد.