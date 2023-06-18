

علاء مجيد



ارتفعت حيازة الكويت من سندات الخزانة الأميركية خلال شهر أبريل الماضي بنسبة 5.34% وبقيمة 2.1 مليار دولار لتصل إلى 41.4 مليار دولار مقارنة بـ 39.3 مليار دولار بنهاية مارس الماضي.



ومنذ بداية العام وخلال الأشهر الـ 4 الأولى من العام الحالي فقد تراجعت حيازة الكويت من السندات الأميركية بنسبة 14.6% وبقيمة 7.1 مليارات دولار مقارنة بـ 48.5 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2022.



وعلى أساس سنوي، فقد تراجعت حيازة الكويت من السندات الأميركية بنسبة 10.2% وبقيمة 4.7 مليارات دولار لتصل إلى 41.4 مليار دولار مقارنة بـ 46.1 مليار دولار بنهاية أبريل من العام الماضي.



وتنوع الكويت من محفظة السندات الأميركية ما بين سندات قصيرة الأجل بقيمة 3.17 مليارات دولار فيما تبقى النسبة الأكبر من السندات طويلة الأجل بقيمة 38.22 مليار دولار.



وتظهر تحركات ناجحة للاستثمارات الكويتية في السندات الأميركية بخفض ورفع حيازتها بمبالغ مليارية خلال الأشهر الأخيرة فيما تتزامن تلك التحركات مع تغير العائد على تلك السندات وكذلك زيادة وانخفاض الاستثمارات الكويتية في بورصات الأسهم الأميركية.



وعلى صعيد دول الخليج، تباينت استراتيجية دول التعاون تجاه السندات الأميركية بين البيع والشراء خلال شهر أبريل الماضي، حيث تراجعت استثمارات المملكة العربية السعودية إلى 113.3 مليار دولار مقارنة بـ 116.2 مليار دولار في مارس الماضي منها 100.4 مليار دولار سندات طويلة الأجل و12.92 مليار دولار سندات قصيرة الأجل.



بينما رفعت الإمارات من استثماراتها خلال شهر أبريل لتصل إلى 70.2 مليار دولار مقارنة بـ 61.5 مليار دولار في مارس الماضي منها 52 مليار دولار سندات طويلة الأجل و18.20 مليار دولار سندات قصيرة الأجل.



وعلى المستوى العالمي فقد حافظت اليابان للشهر السابع والأربعين على التوالي على المركز الأول خلال شهر أبريل بالاستحواذ على سندات أميركية بقيمة 1127.2 مليار دولار مرتفعة عن مستويات مارس الماضي البالغة 1087.9 مليار دولار.



كما جاءت الصين في المركز الثاني بعد اليابان بـ 868.9 مليار دولار متراجعة عن مارس الماضي البالغة 869.3 مليار دولار وثالثا جاءت المملكة المتحدة بـ 680.7 مليار دولار منخفضة عن مستويات مارس الماضي البالغة 711.1 مليار دولار.



وحلت بلجيكا رابعا بقيمة 336.6 مليار دولار منخفضة عن مستويات مارس البالغة 337 مليار دولار وحلت لوكسمبورغ في المرتبة الخامسة عالميا بـ 332.3 مليار دولار مرتفعة عن مستويات مارس الماضي البالغة 328.5 مليار دولار.



وبصفة عامة فقد بلغ حجم سندات الخزانة الأميركية بنهاية أبريل الماضي 7580.8 مليار دولار مقارنة بـ 7443.1 مليار دولار في الشهر المقابل من عام 2022 أي بارتفاع سنوي يبلغ 137.7 مليار دولار بنسبة 1.85%. كما ارتفعت حيازة الأجانب من السندات الأميركية خلال أبريل الماضي لتبلغ 7580.8 مليار دولار مقابل 7564.4 مليار دولار في مارس.