حولي حصدت أعلى عدد من الصفقات بـ 153 صفقة.. تلتها محافظة الأحمدي بـ 148 صفقة

%208.2 قفزة بتداولات السكن الخاص إلى 182.4 مليون دينار.. و89.6 مليوناً للاستثماري



ذكر تقرير الشال الأسبوعي، أن آخر البيانات المتوافرة في وزارة العدل، إدارة التسجيل العقاري والتوثيق، يشير إلى ارتفاع سيولة سوق العقار الكويتي في مايو الماضي مقارنة بسيولة أبريل، حيث بلغت جملة تداولات العقود والوكالات لشهر مايو نحو 342.7 مليون دينار، وهي قيمة أعلى بما نسبته 170.2% عن مستوى سيولة شهر أبريل 2023 البالغة نحو 126.8 مليون دينار، بينما أدنى بما نسبته -7.0% مقارنة بسيولة مايو 2022 عندما بلغت السيولة آنذاك نحو 368.6 مليون دينار.



وتوزعت تداولات مايو 2023 ما بين نحو 339.9 مليون دينار عقودا، ونحو 2.8 مليون دينار وكالات. وبلغ عدد الصفقات العقارية لهذا الشهر 496 صفقة، توزعت ما بين 488 عقودا و8 وكالات.



وحصدت محافظة حولي أعلى عدد من الصفقات بـ 153 صفقة وممثلة بنحو 30.8% من إجمالي عدد الصفقات العقارية، تلتها محافظة الأحمدي بـ 148 صفقة وتمثل نحو 29.8%، في حين حظيت محافظة الجهراء بأدنى عدد من الصفقات بـ 22 صفقة ممثلة بنحو 4.4%.



وبلغت قيمة تداولات نشاط السكن الخاص نحو 182.4 مليون دينار، مرتفعة بنحو 208.2% مقارنة بأبريل 2023 عندما بلغت نحو 59.2 مليون دينار، وارتفعت نسبة مساهمتها إلى نحو 53.2% من جملة قيمة تداولات العقار مقارنة بما نسبته 46.7% في أبريل.



وبلغ المعدل الشهري لقيمة تداولات السكن الخاص خلال آخر 12 شهرا نحو 144.6 مليون دينار، أي أن قيمة تداولات شهر مايو أعلى بما نسبته 26.2% مقارنة بالمعدل.

وارتفع عدد الصفقات لهذا النشاط إلى 366 صفقة مقارنة بـ 132 صفقة في أبريل، وبذلك بلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة لنشاط السكن الخاص نحو 498 ألف دينار مقارنة بنحو 448 ألف دينار في أبريل، أي بارتفاع بحدود 11.1%.



وبلغت قيمة تداولات نشاط السكن الاستثماري نحو 89.6 مليون دينار أي بارتفاع بنحو 61.1% مقارنة بالشهر السابق (أبريل 2023) حين بلغت نحو 55.6 مليون دينار، بينما انخفضت مساهمتها من جملة السيولة إلى نحو 26.1% مقارنة بما نسبته 43.8% في أبريل.



وبلغ المعدل الشهري لقيمة تداولات نشاط السكن الاستثماري خلال آخر 12 شهرا نحو 87.9 مليون دينار، أي أن قيمة تداولات شهر مايو أعلى بما نسبته 1.9% مقارنة بمعدل 12 شهرا. وارتفع عدد صفقاته إلى 121 صفقة مقارنة بـ 76 صفقة في أبريل، وبذلك بلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة لنشاط السكن الاستثماري نحو 740 ألف دينار مقارنة بنحو 732 ألف دينار في أبريل، أي بارتفاع بحدود 1.2%.



وارتفعت قيمة تداولات النشاط التجاري إلى نحو 68.6 مليون دينار، أي ارتفعت بنحو 468.8% مقارنة بأبريل 2023 حين بلغت نحو 12.1 مليون دينار. وارتفعت مساهمته في قيمة التداولات العقارية إلى نحو 20.0% مقارنة بما نسبته 9.5% في أبريل.



وبلغ معدل قيمة تداولات النشاط التجاري خلال آخر 12 شهرا نحو 36.7 مليون دينار، أي أن قيمة تداولات شهر مايو أعلى بنحو 87% عن متوسط آخر 12 شهرا.

وبلغ عدد صفقاته 8 صفقات مقارنة بـ 4 صفقات لشهر أبريل، وبذلك بلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة لشهر مايو نحو 8.6 ملايين دينار مقارنة بمعدل أبريل والبالغ نحو 3 ملايين دينار، أي بارتفاع بحدود 184.4%. كما تمت صفقة واحدة لنشاط المخازن خلال مايو 2023 بقيمة 2.1 مليون دينار.



وعند مقارنة إجمالي تداولات شهر مايو بمثيلتها للشهر نفسه من السنة الفائتة (مايو 2022) نلاحظ أنها حققت انخفاضا من نحو 368.6 مليون دينار إلى نحو 342.7 مليون دينار، أي بما نسبته -7.0% كما أسلفنا.



وشمل الانخفاض سيولة نشاط المخازن بنسبة -81.4%، سيولة النشاط التجاري بنسبة -13.2% وسيولة نشاط السكن الاستثماري بنسبة -13.0%، بينما ارتفعت سيولة نشاط السكن الخاص بنسبة 4.0%.