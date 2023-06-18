أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن موسكو منفتحة على الحوار مع كل من يرغب في السلام مع مراعاة مصالح جميع الأطراف.



وقال بوتين خلال لقائه وفد الوساطة الأفريقي في سان بطرسبرغ في شمال غرب روسيا أمس: نقدر الموقف المتوازن للدول الأفريقية بشأن النزاع في أوكرانيا، وذلك غداة رفض الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عرض الوساطة الذي قدمه الوفد برئاسة رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامابوزا خلال زيارة مماثلة لكييف.



وقبل لقائه القادة الأفارقة، أكد الرئيس الروسي أن الهجوم الأوكراني المضاد على الجبهة «لا يملك أي فرصة للنجاح» وأن الدول الغربية ستضطر في النهاية للحوار معه بشروطه، مشددا «سنرى متى سنتحدث إليها وما هي مواضيع البحث».



ورفـــض الرئيـــس الأوكراني التفاوض مع موسكو منددا بعملية «غش» من جانب روسيا في خضم هجوم مضاد تشنه القوات الأوكرانية.



وأكد زيلينسكي خلال مؤتمر صحافي مع القادة الأفارقة المشاركين في وفد الوساطة امس الاول «من الواضح أن روسيا تحاول مجددا استخدام تكتيكها القديم القائم على الغش. لكن روسيا لن تنجح بعد اليوم في الاحتيال على العالم. لن نمنحها فرصة ثانية».



وتابع زيلينسكي: «قلت بوضوح خلال لقائنا (الوفد الأفريقي) إن السماح بأي تفاوض مع روسيا الآن، فيما المحتل لايزال على أرضنا، يعني تجميد الحرب وتجميد الألم والمعاناة».



وفي وقت دعا وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو الى إنتاج مزيد من الدبابات «تلبية لحاجة القوات» المنتشرة في أوكرانيا، أكدت موسكو أنها صدت هجوما شن بمسيرات أوكرانية واستهدف مصفاة نفطية في منطقة بريانسك الحدودية مع أوكرانيا.