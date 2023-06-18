استقبل ملك البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.



وقالت وكالة أنباء الإمارات الرسمية «وام» في بيان أمس إن الجانبين تبادلا خلال اللقاء، في مقر إقامة ملك البحرين بأبوظبي، الأحاديث الودية التي تعبر عن متانة الأواصر الأخوية الراسخة التي تجمع دولة الإمارات ومملكة البحرين وشعبيهما، سائلين الله عز وجل أن يديم على البلدين نعم الأمن والاستقرار والازدهار.



وتناول اللقاء جوانب العمل المشترك والسبل الكفيلة بدعمه في جميع المجالات التي تتسق مع جهود التنمية وتسهم في تحقيق تطلعات شعبي البلدين ومصالحهما المشتركة انطلاقا من الروابط الأخوية المتينة التي تجمعهما.



وأكد الجانبان الحرص على مواصلة نهج التشاور الأخوي لما فيه خير شعبيهما وتبادلا وجهات النظر بشأن عدد من القضايا ذات الاهتمام المتبادل.