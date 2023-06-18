

يلتقي المنتخب المصري في الثامنة مساء اليوم في مواجهة ودية مع منتخب جنوب السودان على ملعب ستاد القاهرة، والتي من المتوقع أن يدخلها المدير الفني للفراعنة البرتغالي فيتوريا بلاعبيه الجدد المنضمين حديثا للمنتخب لتجربتهم وقياس مستواهم على أرض الواقع، وخاصة بعد ضمان التأهل لنهائيات الأمم الأفريقية 2024 في كوت ديفوار، متصدرا مجموعته بعد الفوز الأخير على غينيا في المغرب 2-1، ما دفعه لاتخاذ قرار بإراحة 6 من لاعبيه الأساسيين، هم محمد صلاح وعمر مرموش ومصطفى محمد وثلاثي الأهلي محمد عبدالمنعم وحمدي فتحي والحارس محمد الشناوي. ويدير اللقاء طاقم تحكيم كويتي بقيادة عبدالله جمالي ويعاونه علي جراغ وسعود الشمالي، وعبدالله الكندري حكما رابعا.



من جانب آخر، وصلت بعثة منتخب مصر الأولمبي إلى مدينة الرباط بالمغرب لخوض المعسكر الختامي الذي يتخلله لقاء ودي قبل التوجه إلى مدينة طنجة استعدادا لمنافسات كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاما التي تقام في الفترة من 24 الجاري حتى 8 يوليو المقبل والمؤهلة للمشاركة في أولمبياد باريس، وتلعب مصر في المجموعة الثانية رفقة الغابون ومالي والنيجر.