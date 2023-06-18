محمد الجلاهمة



‏ألقى قطاع الأمن الجنائي ممثلا بالإدارة العامة للمباحث الجنائية (ادارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير) القبض على شخصين من جنسية أفريقية يقومان بعمليات النصب والاحتيال عن طريق تزييف العملة، وجار إحالتهما والمضبوطات إلى جهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما. وقال مصدر امني ان ضبط الشخصين جاء عقب بلاغات وردت من مواطنين اكدوا من خلالها تعرضهم للنصب، حيث تم ضبط شخصين من الجنسية الافريقية في احدى الشقق الفندقية وعثر معهما على مبالغ مزورة ومواد يوهمان بها المجني عليهم ان بحوزتهما مبالغ مالية حصيلة تجارة غير مشروعة ورغبتهما في استبدالها بالعملة الوطنية مقابل تخفيضات تصل الى 50%. وذكر المصدر ان الوافدين تبين انهما قدما الى البلاد بكروت زيارة تجارية.