الشركة تسرّع من إجراءات ترسية وطرح عشرات المناقصات لتحقيق الأهداف الإستراتيجية

44.59 مليون دينار لتقديم خدمات دعم الصيانة والتشغيل لمرافق تصدير النفط الخام



علي إبراهيم



يتجهز القطاع النفطي لتنفيذ حزمة ضخمة من المشاريع النفطية، وذلك لتنفيذ استراتيجية مؤسسة البترول الكويتية لعام 2040، إذ تمضي الشركات النفطية في حسم العديد من المناقصات سواء بالترسية لدى الجهاز المركزي للمناقصات العامة أو تسريع عجلة الطرح واستقبال العطاءات المالية.



وفي التفاصيل، علمت «الأنباء» أن شركة نفط الكويت تضع اللمسات الأخيرة مع الجهاز المركزي للمناقصات العامة على ترسية 10 مناقصات مختلفة بقيمة إجمالية تصل إلى أكثر من 210 ملايين دينار (نحو 700 مليون دولار).



وقالت المصادر إن شركة نفط الكويت طلبت المضي قدما في التمديد السابع لعقد تقديم خدمات الصيانة لمرافق الإنتاج في مناطق جنوب الكويت بتكلفة إضافية على قيمة العقد تصل إلى 7.4 ملايين دينار على أن تكون الأشهر الستة الأولى متواصلة والأشهر الستة التالية لها شهرا بشهر اعتبارا من أغسطس المقبل لحين الانتهاء من إجراءات ترسية مناقصة العقد البديل، وهو الأمر الذي قرر فيه «المناقصات» تأجيل البت بالأمر لحين بيان أسباب الزيادة والرد على ملاحظاته.



وجاء العقد الثاني متعلقا بخدمات دعم الصيانة لمرافق التصدير والذي طلبت الشركة ترسيته على إحدى الشركات بقيمة 44.59 مليون دينار، وإعادة موازنة الأسعار مع الشركة الموصى بالترسية عليها، واذن المناقصات لنفط الكويت بعمل موازنة تثمينية وموافاته بالتوصية.



وطلبت نفط الكويت ترسية مناقصة إنشاء خطوط أنابيب تدفق النفط الخام في منطقة شمال الكويت على إحدى الشركات التي حازت أقل الأسعار المطابق عرضها للشروط والمواصفات، ووافق جهاز «المناقصات» على الترسية بعد استكمال النواقص وعمل موازنة تثمينية.



وخاطبت «نفط الكويت» جهاز المناقصات لترسية مناقصة استبدال الشعلة الدخانية الحالية ذات الضغط العالي وذات الضغط المنخفض مع الشعلات عديمة الدخان في عدد من مراكز التجميع في شمال الكويت على ثاني أقل الأسعار بـ 11.5 مليون دينار بعد الاستكمال.



وطلبت «نفط الكويت» ترسية مناقصة مرافق الاختبار الحراري شمال وجنوب على أقل الأسعار المطابقة للشروط والمواصفات بـ 21.98 مليون دينار حيث وافق الجهاز على الترسية بغالبية أعضائه.



وأذن الجهاز المركزي للمناقصات العامة لشركة نفط الكويت بعمل موازنة تثمينية مع أقل العطاءات سعرا وموافاته بالتوصية في شأن المناقصة الخاصة بتوفير القوى العاملة لدعم الرعاية الصحية بمستشفى الأحمدي بعدما طلبت نفط الكويت ترسيتها على أقل الأسعار المطابقة للشروط والمواصفات بـ 17.42 مليون دينار.



وخاطبت «نفط الكويت» جهاز المناقصات بشأن ترسية مناقصة تشغيل وصيانة مرافق تخزين ومناولة المواد الكيميائية والمختبرات التشغيلية ومحطات التخلص من المياه الفائضة في مناطق شركة نفط الكويت ومحطة صيانة وارة في مناطق جنوب وشرق الكويت على إحدى الشركات التي حازت أقل الأسعار بـ 19.6 مليون دينار، كما طلبت ترسية مناقصة رفع كفاءة منشآت إدارة المياه على إحدى الشركات التي حازت أقل الأسعار بـ 18.38 مليون دينار، حيث وافق المناقصات على ترسية المناقصة الأخيرة والأذن للجهة بعمل موازنة تثمينية للمناقصة الأولى.



وطلبت «نفط الكويت» من جهاز المناقصات العامة ترسية المناقصة الخاصة بمراقبة حالة وتقديم خدمات الصيانة الوقائية لمرافق الإنتاج في مناطق جنوب وشرق الكويت على إحدى الشركات بـ 22.6 مليون دينار بعد عمل موازنة تثمينية، حيث وافق الجهاز على الترسية بعد عمل الموازنة التثمينية.



وخاطبت «نفط الكويت» الجهاز المركزي للمناقصات لترسية مناقصة تقديم خدمات الصيانة لصهاريج التخزين في منشآت شركة الشركة على إحدى الشركات بـ 13.05 مليون دينار.



وتهدف شركة نفط الكويت إلى رفع الطاقة الإنتاجية للوصول إلى الهدف الإستراتيجي المقدر بـ 3.650 ملايين برميل من النفط يوميا، والوصول إلى قدرة إنتاجية للغاز الحر مقدرة بـ 950 مليون قدم مكعبة يوميا.