محمود عيسى



كشف تقرير صادر عن شركة انسايدر مونكي، أن أكبر 10 دول في العالم من حيث الاستهلاك اليومي للنفط بحاجة إلى 59.83 مليون برميل يوميا لتغطية احتياجاتها، وذلك كما في عام 2021، حيث ارتفع حجم هذا الاستهلاك من مستوى 56.70 مليون برميل يوميا في عام 2020. وأشار التقرير إلى أن الولايات المتحدة تصدرت قائمة أكثر الدول استهلاكا للنفط في العالم في عامي 2020 و2021، حيث سجلت معدلا يوميا قدره 19.89 مليون برميل يوميا في عام 2021 وتلتها الصين باستهلاك بلغ 15.26 مليون برميل يوميا، ثم الهند بـ 4.68 ملايين برميل يوميا.



وجاءت روسيا في المركز الرابع باستهلاك بلغ 3.36 ملايين برميل يوميا، ثم اليابان خامسا بـ 3.42 ملايين برميل يوميا، وفي المركز السادس جاءت السعودية باستهلاك يومي بلغ 3.35 ملايين برميل، ثم البرازيل بـ 2.88 مليون برميل يوميا.



وفي المركز الثامن جاءت كوريا الجنوبية بمعدل استهلاك يومي من النفط بلغ 2.58 مليون برميل، وتاسعا كندا باستهلاك بلغ 2.26 مليون برميل يوميا، وأخيرا في المركز العاشر جاءت ألمانيا بمعدل استهلاك يومي بلغ 2.12 مليون برميل.



وفي تعقيبها على هذه البيانات، قالت الشركة إن إدارة معلومات الطاقة الأميركية تحتفظ بإحصائيات تفصيلية حول استهلاك النفط حسب دول العالم، وإنها قد حصلت على بيانات الاستهلاك لكل من عامي 2020 و2021، وتبين أن البلدان العشرين الأعلى استهلاكا للنفط استحوذت وحدها على أكثر من ثلاثة أرباع إجمالي استهلاك النفط العالمي، بينما استحوذت الدول الخمس الكبرى على أكثر من 50% من إجمالي استهلاك النفط العالمي.



ومما لا يثير الدهشة أن القائمة تضم أيضا بعض البلدان ذات التعداد السكاني الكبير بين دول العالم، في حين أن العديد منها معروف جيدا بقطاعاته الصناعية، والتي تعد مستهلكا رئيسيا للنفط أيضا. وخصصت الشركة وزنا بنسبة 70% لإحصائيات عام 2021 حيث يوفر ذلك أحدث المعلومات و30% لعام 2020.