

أعلن نادي أستون فيلا الانجليزي تعيين الإسباني مونتشي في منصب «رئيس عمليات كرة القدم»، ليعيد تشكيل ثنائي مع مواطنه المدرب أوناي إيمري الذي حقق معه ثلاثية الدوري الأوروبي بين 2014 و2016. وأحرز مونتشي (54 عاما) سبعة ألقاب قارية مع فريق إشبيلية، آخرها ضد روما الإيطالي في 31 مايو.



قال مونتشي في بيان رسمي للنادي «أنا تواق للانضمام إلى أستون فيلا، مشروع كبير يهدف التميز من فريق تحت 9 أعوام وصولا إلى المستوى الأول وأتشارك نفس رؤية المالكين».



أضاف مونتشي «أنا سعيد للعمل مجددا مع أوناي إيمري، أحد أفضل المدربين في كرة القدم». ويأمل «الفيلانز» المتأهل إلى مسابقة «كونفرنس ليغ» الموسم المقبل في مشاركة أوروبية أولى منذ 2010، الاستفادة من مونتشي المعروف بقدرته على اكتشاف المواهب الصاعدة وضمها بأثمان زهيدة. وكان مونتشي ترك إشبيلية في 2017 للانضمام إلى روما كمدير رياضي، بيد أنه عاد إلى ملعب رامون سانشيس بيسخوان بعد سنتين.



بدوره، جاء إيمري في أكتوبر للحلول بدلا من المقال ستيفن جيرارد، ليرفع الفريق من منطقة الهبوط إلى المركز السابع.