القطاع الخاص يسهم في نشر الدراما الكويتية إقليمياً وعربياً ويجب عدم تجاهله



ياسر العيلة



حصد المسلسل الكويتي «نساء قلن لا» الجائزة الذهبية عن فئة الأعمال التلفزيونية الكوميدية في المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون بدورته الثالثة والعشرين التي أقيمت مؤخرا في تونس، وهو من تأليف د.فوزية الدريع ومحمد الكندري، ومساهمة درامية لسامي العلي، إخراج خالد الفضلي، إنتاج TOD، منتج منفذ شركة «آد إفيكت»، وتم عرضه على منصة TOD، وعرض خلال شهر رمضان الماضي عبر قنوات beIN، وشارك في بطولته نخبة من النجوم منهم: عبدالرحمن العقل وعبدالإمام عبدالله واسمهان توفيق وأحلام حسن وعبير أحمد ومرام وفاطمة الطباخ وشهد الياسين وآخرون.



عن هذه الجائزة تحدث المنتج أحمد دشتي المشرف العام على إنتاج مسلسل «نساء قلن لا»، حيث قال لـ «الأنباء»: الحمد لله على فوز المسلسل بهذه الجائزة الأولى، ومن خلال مهرجان كبير مثل المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون، وهذا يدل على ريادة الكويت، وانها دائما سباقة في المشاركة بالمهرجانات المحلية والدولية، ودائما تنافس بأعمالها على المراكز الأولى.



وأضاف: لكن «يحز بخاطرنا» كشركات قطاع خاص، أن التصريح الرسمي الذي خرج من وزارة الإعلام عقب إعلان نتائج المهرجان أن الجوائز والمشاركات تنسب دائما للوزارة دون الالتفات الى مشاركات القطاع الخاص والشركات الخاصة التي تنافس وتأتي بجوائز أحيانا تكون أفضل من الجوائز التي تحصدها الأعمال التي تشارك فيها «الإعلام»، وعلى سبيل المثال كانت هناك مشاركة لإحدى الشركات الزميلة بالدورة الماضية للمهرجان نفسه، والتي أقيمت في الرياض من خلال مسلسل «القاتل الذي أحبني» وحصلت على الجائزة الثانية، في حين لم يحصل قطاع التلفزيون بالوزارة على أي جائزة، فمن المحزن أنهم نسبوا المشاركات التي شاركت بها الكويت في المهرجان فقط من خلال الوفد الرسمي من وزارة الإعلام دون أي إشارة الى مشاركات القطاع الخاص، الذي دائما يثري ويعزز دور الكويت الإعلامي والثقافي ويسهم في نشر الدراما الكويتية على المستويين الإقليمي والعربي ويجب ألا يتم تجاهله.



واختتم دشتي كلامه قائلا: أحب من خلالكم أن أشكر الأخ ناصر الذايدي رئيس مجلس إدارة شركة «آد إيفكت» الوكيل الحصري لإعلانات الطرق في محافظات الكويت، وهي الشركة المنتجة المنفذة للعمل، وذلك على الجهد الكبير الذي بذله ليخرج المسلسل بهذا الشكل المتميز، والذي ساهم في فوزه بالجائزة الأولى بالمهرجان.