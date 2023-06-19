بالتعاون مع مكتب المدن الصحية بوزارة الصحة نظمت جامعة الكويت ندوة توعوية بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات وذلك بحضور رئيس فريق المدن الصحية في جامعة الكويت والقائم بأعمال عميد كلية العلوم الاجتماعية أ.د.مها السجاري، ورئيس مكتب المدن الصحية بوزارة الصحة د.آمال اليحيى. وتهدف الفعالية إلى نشر الوعي الصحي بين أفراد المجتمع الجامعي وذلك من منطلق دعم الجامعة لجميع المبادرات المجتمعية الهادفة ورفع المستوى الثقافي للأفراد والمجتمع، وسعيها نحو اعتماد مدينة صباح السالم الجامعية كمدينة صحية.



في البداية أكدت رئيس فريق المدن الصحية في جامعة الكويت والقائم بأعمال عميد كلية العلوم الاجتماعية أ.د.مها السجاري أن الجامعة تسعى نحو اعتماد مدينة صباح السالم الجامعية كمدينة صحية بتضافر الجهود بين طلبتها وأساتذتها وإدارييها بالتعاون مع وزارة الصحة ممثلة بمكتب المدن الصحية.



وأوضحت السجاري أن مفهوم المدينة الجامعية الصحية ليس بالجديد، فقد تم تطبيقه في شتى بقاع العالم وكانت الكويت سباقة إليه في العديد من مناطقها ومدارسها، لافتة إلى ان دور جامعة الكويت يتمثل بنشر الوعي الكافي المجتمعي ضمن أسوار الجامعة ليمتد للمجتمع كافة فيما يتعلق بالصحة العامة بربط التعليم بالجانب التطبيقي ضمن إطار أكاديمي مشترك بمساهمة طلابية لبث الوعي الصحي.



ومن جانبها، أعربت رئيس مكتب المدن الصحية في وزارة الصحة د.آمال اليحيى عن سعادتها بتواجدها ضمن أسوار مدينة صباح السالم الجامعية للقاء طلبة وطالبات جامعة الكويت، مبينة بأن هذه الفعالية تهدف للتعريف بمفهوم المدينة الصحية والتي يشكل بها الطلبة والطالبات دورا أساسيا في تحقيق هذا المشروع. وأكدت اليحيى أن مدينة صباح السالم الجامعية قطعت شوطا كبيرا في عملية التحول لمدينة جامعية صحية ابتداء من كلية العلوم الاجتماعية، ومنها توسعت في التطبيق ليشمل مدينة صباح السالم الجامعية كاملة.