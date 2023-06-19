مريم بندق



أعلن ديوان الخدمة المدنية تأجيل النظر في إجراء أي تعديلات على الهيكل التنظيمي، لمزيد من البحث والاستماع لوجهات نظر جميع العاملين بقطاعات الديوان. وقال الديوان في بيان إنه «بناء على توجيهات رئيس مجلس الخدمة المدنية تقرر تأجيل النظر في إجراء أي تعديلات على الهيكل التنظيمي الحالي لديوان الخدمة، وذلك لمزيد من البحث والاستماع لوجهات نظر العاملين في قطاعات وإدارات الديوان ومناقشة الموضوع من جميع جوانبه الفنية والإدارية والتنظيمية والتطويرية». هذا، وقالت مصادر مطلعة في ديوان الخدمة المدنية إنه تمت معالجة أوضاع المفتشين الجمركيين، حيث تم إصدار قرارات تعيين لنحو 400 مفتش ومفتشة أمس.

تأجيل تعديلات الهيكل التنظيمي لديوان الخدمة المدنية

تقرر تأجيل تعديلات الهيكل التنظيمي لديوان الخدمة المدنية حسب البيان التالي:















"الديوان": إصدار قرارات تعيين 400 مفتش جمركي

قالت مصادر مطلعة في ديوان الخدمة المدنية، إنه تمت معالجة أوضاع المفتشين الجمركيين، حيث تم إصدار قرارات تعيين لنحو 400 مفتش ومفتشة اليوم.