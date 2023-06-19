تنطلق في العاصمة الألمانية برلين اليوم أعمال الدورة الخامسة من المنتدى الخليجي - الألماني لبحث الحوار الاستراتيجي وقضايا الأمن الإقليمي والدولي إضافة إلى القضايا محل الاهتمام المشترك.



وقال سفيرنا لدى ألمانيا نجيب البدر في بيان خص به «كونا» إن الكويت ستشارك في أعمال المنتدى والذي يستمر حتى 20 يونيو الجاري بعدد من المتخصصين في مجال السياسات الأمنية والدفاعية، وفي مقدمتهم وزير الداخلية السابق الشيخ ثامر العلي.



وأوضح البدر أن مشاركة الكويت في المنتدى تأتي تلبية لدعوة من الأكاديمية الفيدرالية للسياسات الأمنية وجمعية الصداقة العربية الألمانية ومؤسسة كونراد أديناور، وبمشاركة وزارة الخارجية الألمانية، وسيشارك في المنتدى كل من الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي ورئيس مجلس إدارة مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية السعودي الأمير تركي الفيصل إلى جانب نخبة من المتخصصين والبرلمانيين والباحثين ومراكز الفكر وصناع السياسات.



وذكر أن مثل هذه الحوارات تسهم في تطوير الشراكة الاستراتيجية وتعميق جسور التعاون بين الجانبين الخليجي والألماني، داعيا في الوقت ذاته الى أهمية تنمية التعاون بين دول الخليج وألمانيا في مختلـــف المجــــالات وعلى الصعد كافــــة.



ويناقش المنتدى عددا من المسائل المتعلقة بقضايا الأمن الإقليمي والدولي، اذ سيتبادل المشاركون فيه وجهات النظر حول عدد من القضايا خاصة القضايا ذات الاهتمام المشترك.