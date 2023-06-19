بداح العنزي



دعا رئيس اللجنة المشتركة بين الفنية والقانونية والمالية د.حسن كمال إلى توحيد ترخيص أبراج الاتصالات لشركات الاتصالات في المناطق خاصة في ظل التشتت المالي لتراخيص الابراج لشركات الاتصالات.



وقال د.كمال بعد نهاية اجتماع اللجنة انه تمت مناقشة اللائحة المقدمة من الجهاز التنفيذي بالتنسيق مع هيئة الاتصالات، وكذلك وزارة الصحة، مشيرا الى تقديم هيئة الاتصالات العديد من الملاحظات، إضافة الى قيام وزارة الصحة بإبداء الرأي بشأن بعض البنود المعدلة على اللائحة.



وأشار إلى أن اللائحة الجديدة تشمل الأبراج والتي تحتوي على الهوائيات المعنية بتقديم الإرسال لهذه الخدمات، إضافة الى نوعية الأبراج والمسافات والمباني التي سيتم الترخيص عليها اضافة الى الجانب الجمالي لأبراج الاتصالات وكذلك آلية التراخيص.



وأشار الى انه تم الانتهاء من مراجعة بنود اللائحة تمهيدا لإحالتها إلى الإدارة القانونية في البلدية لإعداد الصياغة وتقديمها بالشكل النهائي تمهيدا لاعتمادها خلال الاجتماع المقبل.