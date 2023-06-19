قالت السلطات في ولاية ريو جراند دو سول بجنوب البرازيل إن 11 شخصا على الأقل لقوا حتفهم بعد أن ضرب إعصار خارج المدار المنطقة. وقالت حكومة الولاية في بيان صحافي إن العاصفة تسببت في هطول أمطار غزيرة وإن طائرات هيليكوبتر تحلق في المناطق التي غمرتها الفيضانات بحثا عن 20 شخصا ما زالوا في عداد المفقودين.



وكانت بلدة كارا التي يبلغ تعدادها أكثر من 8 آلاف شخص أكثر المناطق تضررا على مسار الإعصار.



وقال حاكم الولاية إدواردو ليتي الذي زار المنطقة «نشعر بقلق بالغ إزاء الوضع في (بلدة) كارا. من الضروري أن نتمكن، بطريقة منظمة، من تحديد المناطق الرئيسية المتضررة وكذلك الأشخاص الذين يحتاجون إلى الدعم على وجه السرعة».



ولجأ العديد من السكان في المناطق المتضررة إلى منشآت رياضية في مدنهم للاحتماء بداخلها، وأصدرت السلطات تحذيرا من احتمال حدوث انهيارات أرضية في عدة مناطق. وقال حاكم الولاية إن السلطات نفذت 2400 عملية إنقاذ في اليومين الماضيين.