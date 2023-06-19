تزوج المخرج كلود لولوش البالغ 85 عاماً، من الروائية فاليري بيرين (55 عاماً)، في باريس، وفق ما أفاد رئيس بلدية الدائرة الثامنة عشرة في العاصمة الفرنسية، ليكون بذلك الزواج الرابع للسينمائي الحائز السعفة الذهبية في مهرجان كان سنة 1966.



ونظّم الزوجان المقيمان في حي مونمارتر بالعاصمة الفرنسية حفل زفافهما بحضور 200 مدعوّ، بينهم شخصيات فرنسية من عالم الفن والثقافة من أمثال جان دوجاردان وكاد ميراد وجوليان كلير وريشار أنكونينا وليتيسيا هاليداي، إضافة إلى وزير العدل إريك دوبون موريتي، بحسب معلومات صحافية. وقد حقق كلود لولوش شهرة عالمية سنة 1966 بفيلم «رجل وامرأة» الذي فاز عنه بالسعفة الذهبية، وهو يُعد من أشهر المخرجين الفرنسيين، مع نحو خمسين فيلما في رصيده.