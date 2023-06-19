وصل عدد الأشخاص الذين زاروا حفلات مهرجـــــان باخ الموسيقي في مدينـــة لايبزيــــغ شرقي ألمانيــــا هـــــذا العام إلى نحـــو 70 ألـــف شخـــص.



وفي ختام المهرجان الكلاسيكي، قال منظموه امس إن رواد المهرجان جاءوا من 56 دولة، وهو عدد غير مسبوق في أي من النسخ السابقة للمهرجان، وكان هذا العدد وصل في نسخة العام الماضي إلى 51 دولــــة.



وحملت نسخة العام الحالي التي استغرقت 11 يوما شعار «باخ للمستقبل»، وجاءت تذكيرا بمرور 300 عام بالضبط على تولي الموسيقار الشهير يوهان زباستيان باخ (1750-1685) مهام منصبه كقائد لجوقة الترتيل في كنيسة القديس توماس في مدينة لايبزيغ.