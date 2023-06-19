رغم أنها أعطت اسمها لمنطقة في برمنغهام، ثاني كبرى المدن البريطانية، فإن مطاعم البلتي، وهو طبق ابتكره مهاجرون باكستانيون منتصف السبعينيات، تكافح للبقاء.



يتألف الطبق من توابل وكزبرة وبصل وطماطم وفلفل أخضر مع لحم أو سمك، وابتكره مهاجرون باكستانيون منتصف السبعينيات لإطعام زبائن جائعين من الحانات القريبة. لكن بعد الذروة التي بلغتها المطاعم التي تقدم هذا الطبق خلال التسعينيات عندما كان يمكن العثور على أكثر من 30 مطعما فيما يسمى «مثلث بلتي» جنوب شرق المدينة، لم يبق اليوم إلا حفنة منها.



بدأ آندي مونرو إنقاذ ما يعتبره جزءا أساسيا من تراث برمنغهام الثقافي والطهوي. على امتداد شارع لايديبول، «مركز مثلث بلتي»، يشير مونرو (72 عاما) إلى المطاعم التي تقدم أطباق الستيك والبرغر ومحلات الحلويات والمخبوزات التي حلت مكان المطاعم التي كانت تقدم طبق البلتي. إنها دليل على تغير الأذواق في الطعام، وينطبق ذلك أيضا على منطقة سباركبروك، حيث أغلقت الحانات الايرلندية وتنوع السكان بشكل كبير.