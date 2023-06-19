قامت الممثلة والمنتجة السينمائية الأسترالية مارغو روبي بتسجيل فيديو وراء كواليس موقع تصوير فيلم «باربي»، حيث تجولت بشكل حصري في «باربي دريم هاوس».



ونشرت مجلة «اركيتيكتور دايجيست» الفيديو، الذي يسلط الضوء على الفيلم المقرر طرحه في صالات السينما 21 يوليو المقبل.



وعندما تم تكليف المخرجة غريتا غيرويغ بنقل لعبة الطفولة الشهيرة هذه إلى الحياة على الشاشة الكبيرة، استعانت بمهارات مصممة الإنتاج سارة غرينوود وزينت الديكور كاتي سبنسر.



وبالاعتماد على حداثة منتصف القرن في «بالم سبرينغز»، ابتكر العاملون في الفيلم عالما خيالا خياليا ورديا غريب الأطوار، حيث تحل الزحاليق محل السلالم ولا يوجد جدار في الأفق.



وفي هذا الصدد، قالت المخرجة غريتا: «عند التجول في هذا الموقع الرائع، من الصعب ألا تشعر بالحنين لمرحلة الطفولة المرحة»، مضيفة: «أردت أن ألتقط حالة المرح لبيوت الأحلام «Dream houses».



من جهتها، قالت روبي عن هذه التجربة السينمائية: «لا يوجد ماء، أو نار أو أي من العناصر الطبيعية لأن عالم اللعبة بلاستيكي خيالي».