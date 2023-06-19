

أعلن بيت التمويل الكويتي «بيتك»، عن أسماء الفائزين في حساب «الرابح»، حيث فاز 20 عميلا بجوائز نقدية قيمة كل منها 1500 دينار، وذلك عن الأسبوعين الحادي والعشرين والثاني والعشرين لسنة 2023 بالإضافة إلى الإعلان عن الفائز الشهري بـ 1 كيلوغرام من الذهب وهو فيصل عبدالله الفرج، وذلك عن شهر مايو 2023.



والفائزون بالجائزة النقدية بقيمة 1500 دينار لكل منهم هم: عبدالعزيز عبدالرحمن الفضلي، نجاة ماجد بورسلي، عبدالله حسين رمضان، صيته عيد العنزي، فيصل فهيد الخرينج، فاتن أحمد حسن، محمد أحمد العازمي، جفين برجس الهاجري، مها ناصر الحريتي، محمد عبدالفتاح حسن، أحمد محمد عبدالجليل، فجر عايد الظفيري، فايز طينان العنزي، عثمان سالم العنزي، ماهواش جميل، أحمد محسن عبدالعظيم، فالح حسن الجناعي، شريفه عقاب الصباح، نوره أحمد العتيقي، مشعل ناصر البراك.

وتتضمن حملة حساب «الرابح»، عدة سحوبات وجوائز تمنح العملاء فرصة الفوز «أسبوعيا، وشهريا، وربع سنويا»، ليصل مجموع الفائزين خلال العام إلى 536 عميلا. وقد أجري السحب في المقر الرئيسي لـ «بيتك» تحت إشراف ممثل وزارة التجارة والصناعة.

وفيما يتعلق بشروط وأحكام الجوائز والسحب، تتم عملية السحب على 10 جوائز بمعدل 1500 دينار لـ 10 عملاء أسبوعيا، و1 كيلو من ذهب «بيتك» لعميل واحد شهريا، و25000 دينار لعميل واحد كل ربع سنة، وبذلك يصل مجموع العملاء الفائزين إلى 536 فائزا خلال العام، وذلك بعد مراعاة شروط وأحكام السحب، وهي أن يودع العميل 3 رواتب خلال الأشهر الثلاثة التي تسبق عملية السحب، ويشترط ألا يقل الرصيد الأدنى للحساب عن 50 دينارا في نهاية كل شهر خلال الأشهر الثلاثة التي تسبق عملية السحب.