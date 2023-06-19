قدم بنك الكويت الوطني رعايته لحفل جائزة الجمعية الكويتية لاختلافات التعلم «كالد» KALD للطلبة المثابرين في التعليم للعام الدراسي 2022-2023، وذلك بهدف دعم الطلاب الذين يعانون من اضطراب نقص الانتباه وفرط الحركة وصعوبات التعلم.



وتهدف الجائزة إلى تشجيع الطلاب على المثابرة والاجتهاد وتكريم المتميزين منهم بالإضافة إلى نشر ثقافة التميز وتنمية الاتجاهات الإيجابية نحو التعلم بينهم.



وشملت معايير الجائزة لهذا العام ترشيح 4 طلاب من قبل كل مدرسة عن المرحلتين المتوسط والثانوي والصفين الرابع والخامس من المرحلة الابتدائية ويكون مسجلا في مدارس وزارة التربية سواء في التعليم الخاص أو العام أو مدارس التربية الخاصة وأن يكون من ذوي صعوبات التعلم المحددة أو اضطراب تشتت الانتباه أو فرط النشاط.



ويعد بنك الكويت الوطني داعما رئيسيا للعديد من الفعاليات التي تنظمها الجمعية الكويتية لاختلافات التعلم وذلك تماشيا مع استراتيجية الاستدامة الخاصة بالبنك والتي يشكل التعليم عنصرا مهما فيها إيمانا منه بمساهمة تلك الفعاليات في توفير فرص كبيرة للشباب لإظهار قدراتهم ومواهبهم وتطوير مهاراتهم الاجتماعية.



كما يواصل البنك وعلى مدى السنوات الماضية شراكته الاستراتيجية مع جمعية KALD التي تتلاقى أهدافها مع رسالة البنك الاجتماعية الساعية إلى دعم مختلف شرائح المجتمع وتحديدا الأطفال ممن يعانون صعوبات التعلم، بهدف تزويدهم بالدعم النفسي وتحفيزهم على إبراز مواهبهم وطاقاتهم.



ويؤكد البنك على مواصلة دعمه للجمعيات الخيرية ومؤسسات رعاية الأطفال، بالإضافة إلى برامج الرعاية الاجتماعية بالتعاون مع العديد من الجهات وذلك انطلاقا من دوره الريادي في مجال المسؤولية الاجتماعية، كما يحافظ على موقعه القيادي بين مؤسسات القطاع الخاص من خلال التزامه برعاية البرامج الاجتماعية الهادفة في مجالات الصحة ورعاية الأطفال والتنمية الاجتماعية والبيئية والرياضية والتوعوية مكرسا بذلك موقعه الريادي كأكبر مساهم في مجال المسؤولية الاجتماعية في الكويت.